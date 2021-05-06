Neste Dia da Senha, já parou para trocar a sua por uma mais segura?

Senhas seguras são importantes para evitar golpes na internet Crédito: Pixabay

123456. qwerty. password. iloveyou. 111111. É incrível, mas essas são algumas das senhas mais usadas por usuários em 2021, de acordo com a lista elaborada anualmente pela empresa SplashData (Como sabemos disso? “Graças” a violações e vazamentos de dados à venda na dark web).

O uso de senhas antecede a própria internet e todos sabem, ao menos em teoria, a importância do uso de senhas fortes de modo a evitar ataques e roubo de informação e identidades on-line. Conforme o mundo digital ganha importância em nossas vidas (tendência acelerada devido à pandemia) e a proteção digital se torna vital, as senhas se transformam em questão fundamental para nossa segurança e privacidade.

No entanto, a maioria das pessoas ainda não adota senhas suficientemente seguras, e não há sistema de segurança que funcione se o próprio titular usa uma senha inadequada. Por isso o Dia da Senha, celebrado todo ano na primeira quinta-feira de maio, para lembrar as pessoas sobre a importância de senhas fortes na segurança de suas informações e bens.

As dicas são conhecidas: não use palavras ou números que são facilmente adivinhados, como o próprio nome ou o nome de familiares, o nome do time, datas de aniversário, o nome do próprio site, ou qualquer informação diretamente relacionada a você. Os especialistas recomendam o uso de uma combinação de letras (incluindo letras maiúsculas e minúsculas), números e símbolos especiais para obter resultados mais seguros, ou ainda uma senha criada a partir da combinação de palavras aleatórias.

Preferencialmente, o usuário deve criar uma senha exclusiva para cada conta on-line, pois mesmo uma senha segura, se repetida em diversos sites, pode representar uma falha de segurança. Para lembrar de tantas senhas, alguns especialistas da área de segurança recomendam o uso de gerenciadores de senhas: estes aplicativos armazenam com segurança suas diferentes senhas, e o usuário só precisa lembrar a senha do próprio gerenciador.

E mesmo anotar suas senhas em um papel, método tão criticado, não deixa de ser mais seguro do que usar senhas fáceis e/ou anotar todas as suas senhas em um e-mail, por exemplo (afinal, recorrer a um meio físico como o papel limita quem pode ter acesso a essas informações).

Vale lembrar que as senhas também têm relevância jurídica. A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece uma série de requisitos que empresas devem adotar quando tratarem dados pessoais de seus funcionários, parceiros e clientes.

Contudo, de acordo com art. 43, as empresas podem deixar de ser responsabilizadas por eventual perda ou vazamento de dados quanto este ocorrer por culpa exclusiva do usuário, quando o usuário usa senhas fracas e/ou compartilha sua senha com terceiros, por exemplo.

É claro que senhas não são a única medida de segurança que usuários podem adotar. Especialistas recomendam a habilitação da verificação ou autenticação em dois fatores, que é quando além de sua senha, a sua conta on-line requer uma autenticação adicional (como um código mandado para seu celular ou e-mail). Assim, mesmo que algum cibercriminoso obtiver sua senha, ele não conseguirá acessar a sua conta a menos que também esteja com seu celular.