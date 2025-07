Multas por inadimplência em condomínios podem subir com nova regra

Após pouco mais de 22 anos de vigência, o Código Civil Brasileiro passará por reforma. Se aprovadas, as mudanças — que estão em debate no Senado Federal, vão impactar diretamente milhões de brasileiros que vivem em condomínios.



Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem, no Brasil, 3,3 milhões de condomínios. Conviver de forma pacífica nesses locais é um desafio diário que, muitas vezes, acaba na justiça.