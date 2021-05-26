Meu livro sobre o Espírito Santo é obra despretensiosa

Biblioteca: livro de historiador gerou debate sobre a historiografia e a ficção no ES Crédito: Pixabay

Reconheço a existência dos problemas apontados em meu livro, ortográficos e gramaticais, que procurarei sanar no futuro. Aliás quem de nós, escritores, não incorreu nesse deslize, ou não apelou para revisores, que atire a primeira pedra. Talvez esse seja o principal entrave que interdita a criação literária a muitas pessoas, inibindo-as de criar sua literatura. Esses deslizes não podem ser tomados como acinte ou desrespeito à confraria dos escritores, tampouco como pecado capital.

Devo, contudo, discordar de alguns pontos levantados na crítica. Como dizer que o Espírito Santo nasceu, oficialmente, com a chegada de Vasco Fernandes Coutinho. Oficialmente para quem? Para os portugueses? Porque para os indígenas essas terras já haviam sido ocupadas há um bom tempo. Ou da falta de adequação do conhecimento linguístico ou intelectual.

Meu livro é obra despretensiosa, quiçá “literatura menor’. Foi uma primeira aventura nas searas da ficção, classificado em 4º lugar no edital da Secult e em 1º lugar no edital Aldir Blanc da Prefeitura Municipal de Vila Velha . Portanto, diante da quantidade de obras apresentadas devo presumir – ao lado daqueles que o avaliaram – que alguma qualidade ele possui.

"A Pedra do Trovão" faz interpretação bastante livre dos chamados “fatos históricos” e usou datas que existem em alguns textos, sem demérito algum para o enredo ou para seu entendimento. Falar em inverossimilhança é disparatado, afinal, todos sabemos, o narrador é um constructo, uma persona que não deve se confundir com autor. Ou seja, quem narra a história não é o historiador Julio Bentivoglio e, se ele se confundiu, a fatura não é minha. Mas nada que não possa ser corrigido em nova edição.