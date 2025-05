Linguagem amplia a atuação das mulheres nos espaços de decisão

Você sabia que, muitas vezes, a forma como falamos diz mais do que as próprias palavras?



A linguagem bem articulada é uma ferramenta de influência. Quem domina a oratória, os gestos, a imagem assertiva, a postura e o ritmo tende a ser mais ouvido, respeitado e até promovido.



Certa vez, um cliente de comunicação não verbal muito conhecido, figura influente, entrou na minha sala e disse com aparente simpatia: "Estou aqui porque minha equipe pediu, mas não acredito em nada disso". Pausadamente e com segurança lhe apresentei de forma técnica as diretrizes do trabalho. Ele, então, seguiu: “Você me transmitiu confiança e por isso seguirei o que você planejar até o fim da campanha". Aquilo me fez sorrir por dentro. Pensei: e se eu não tivesse me expressado com firmeza e clareza?