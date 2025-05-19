Serra: liderança que inspira desenvolvimento e competitividade

A recente divulgação do ranking de investimentos públicos pelo Centro de Liderança Pública (CLP) colocou a cidade da Serra em evidência nacional, ocupando o sexto lugar no Brasil e o primeiro no Espírito Santo em taxa de investimentos. Mais do que um dado expressivo, esse resultado confirma uma visão que nós, da Ases, temos defendido com convicção: é possível construir uma cidade mais competitiva, produtiva e humana a partir de um planejamento estratégico sólido, claro e participativo.

A taxa de investimento de 23,19% do orçamento municipal em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação e bens duráveis representa mais do que eficiência administrativa — é um reflexo direto de uma gestão comprometida com o cidadão e com o futuro do município. Esse percentual é 9% superior ao do segundo colocado no Estado e mais que o dobro do registrado pela capital, evidenciando uma condução pública alinhada à responsabilidade fiscal e à visão de longo prazo.

O protagonismo da Serra não se limita aos números. A cidade se consolida, com mérito, como polo logístico, industrial e tecnológico, graças a uma combinação estratégica de localização privilegiada, infraestrutura robusta, mão de obra qualificada e ambiente regulatório favorável.

Vista aérea da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

Essa evolução só é possível quando há sintonia entre o poder público e a iniciativa privada, como temos vivenciado por meio de uma parceria transparente entre a Prefeitura da Serra (PMS), a Ases e outras instituições organizadas, como o Ministério Público.

Essa construção coletiva de um planejamento estratégico é um diferencial que deve ser valorizado. A articulação entre os setores, com base em diálogo, transparência e metas comuns, cria um ecossistema propício ao desenvolvimento sustentável e à atração de novos investimentos.

Vale destacar o papel fundamental das lideranças políticas nesse cenário. Nos últimos 20 anos a prefeitura vem com um planejamento estratégico e o atual prefeito, Weverson Meireles, tem mostrado que a continuidade administrativa, aliada ao planejamento e à responsabilidade, pode transformar realidades e gerar impactos positivos duradouros.

A Ases sente orgulho em acompanhar e contribuir com esse processo. Estamos engajados, inclusive, na discussão sobre a expansão da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) para a Serra, por entendermos que essa é mais uma oportunidade de ampliar a presença da cidade no cenário nacional e internacional.