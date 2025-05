Mais do que exportar petróleo, ES passa a exportar valor com novo terminal

O Espírito Santo sempre se destacou por sua capacidade de se reinventar, de aproveitar suas vocações naturais e transformar potencial em resultados concretos. Ao longo dos anos, o Estado consolidou-se como um importante elo logístico do Brasil, com uma economia diversificada, portos estratégicos e localização privilegiada.



Agora, mais uma vez, o Estado se prepara para dar um salto: com o projeto que prevê a chegada do novo Terminal de Granéis Líquidos (TGL) em Praia Mole, assume definitivamente seu lugar como plataforma exportadora de petróleo e derivados.

Até hoje parte significativa do petróleo produzido no Espírito Santo é escoada por outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Isso está prestes a mudar. Com a implantação do TGL, operado pela Blue Terminals — empresa da Zmax Group —, o petróleo produzido aqui será exportado diretamente do nosso litoral. Isso representa mais eficiência logística e geração de valor dentro do próprio território capixaba.

Essa conquista não é casual. O Estado tem vocação para exportar. Está estrategicamente localizado entre os maiores polos econômicos do país, com fácil acesso às principais rotas marítimas internacionais. Soma-se a isso uma cultura portuária consolidada, mão de obra qualificada e um ambiente institucional estável, que favorece investimentos de longo prazo.

O TGL Praia Mole é fruto dessa convergência de vantagens. O projeto já possui engenharia conceitual concluída, 44 simulações de manobrabilidade validadas e processo de licenciamento ambiental em curso no Iema. Com início das operações previsto para o segundo semestre de 2027, o terminal já atrai atenção de grandes players do setor, com negociações comerciais avançadas e acordos de intenção assinados. Estamos falando de um investimento seguro, sustentável e com forte impacto econômico e social.

A previsão é que o empreendimento gere 4 mil empregos diretos e indiretos, além de fomentar novas cadeias de serviços e logística. Os impactos socioeconômicos são significativos: R$ 268 milhões /ano de valor adicionado à economia do ES (incremento do PIB); R$ 156 milhões/ano de tributos arrecadados (PIS, Cofins/ IR e ISS); e previsão de R$ 80 milhões/ano em royalties distribuídos entre Vitória, Serra e Vila Velha.

Área em Praia Mole vai receber terminal de petróleo. Crédito: Divulgação

Um memorando de entendimento também já foi assinado pela Blue Terminals e a VPorts – Autoridade Portuária e detentora da concessão do molhe de Praia Mole.

Mais do que exportar petróleo, o Espírito Santo passa a exportar valor. Passa a exercer um papel estratégico no cenário nacional e internacional do setor de óleo, com autonomia e protagonismo. O TGL é um símbolo dessa nova etapa: um Estado que olha para o futuro com ousadia, que investe com responsabilidade e que transforma sua vocação natural em motores de desenvolvimento.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais