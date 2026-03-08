Liderança feminina na infraestrutura e o futuro das cidades

Durante muito tempo, setores ligados à infraestrutura e à engenharia foram ocupados majoritariamente por homens. O saneamento básico, atividade essencial para a saúde pública, para o meio ambiente e para o desenvolvimento urbano, seguiu esse mesmo padrão histórico. Nos últimos anos, no entanto, começa a se consolidar uma transformação silenciosa: cada vez mais mulheres ocupam espaços de liderança em áreas antes consideradas essencialmente masculinas.

Essa mudança não é apenas simbólica. Ela revela uma evolução importante na forma como as organizações compreendem o valor da diversidade na tomada de decisões.

Ambientes diversos tendem a produzir debates mais qualificados, ampliar perspectivas e fortalecer a capacidade das instituições de responder a desafios complexos. Em setores que lidam diretamente com serviços essenciais à população, como o saneamento, essa pluralidade de olhares contribui para decisões mais equilibradas e conectadas com as realidades sociais.

No Espírito Santo, onde o avanço da universalização do saneamento tem ganhado destaque nos últimos anos, o tema da liderança também se conecta a uma agenda mais ampla de transformação institucional. Empresas que atuam na área têm investido em programas de desenvolvimento de lideranças e na ampliação da presença feminina em posições estratégicas.

Mais do que uma agenda de representatividade, trata-se de uma agenda de gestão. Diferentes trajetórias profissionais trazem novas formas de interpretar problemas e construir soluções. Em um cenário marcado por desafios como crescimento urbano, sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida nas cidades, essa diversidade se torna um ativo relevante.

a empresa de saneamento básico Aegea. Crédito: Reprodução/Fotolia

Outro efeito importante desse movimento é a criação de novas referências para as próximas gerações. Quando jovens profissionais passam a enxergar mulheres ocupando posições de liderança em setores técnicos, amplia-se também o horizonte de possibilidades de carreira.

A presença feminina na liderança não transforma apenas estruturas internas das empresas. Ela contribui para fortalecer culturas organizacionais mais colaborativas, abertas ao diálogo e preparadas para lidar com a complexidade dos desafios contemporâneos.

Promover diversidade na liderança, portanto, não é apenas uma questão de equidade. É uma decisão estratégica para organizações que desejam evoluir e construir soluções mais sustentáveis para o futuro das cidades.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais