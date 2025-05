Lei de Responsabilidade Fiscal: 25 anos depois, regra precisa ser atualizada

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), promulgada em 4 de maio de 2000, completou 25 anos em 2025. Concebida para estabelecer limites e regras claras para a gestão das finanças públicas, promovendo equilíbrio fiscal e transparência, a LRF enfrenta atualmente desafios significativos, especialmente relacionados à influência de dinâmicas eleitorais sobre os gastos públicos.



Neste sentido, estudos recentes indicam alguns desafios atuais da LRF, já que, ao longo do tempo, algumas disposições da LRF perderam eficácia. Em particular, observa-se uma tendência de concentração de despesas no último ano de mandato, impulsionada por interesses eleitorais. Essa prática compromete o planejamento de políticas públicas e desvia recursos de áreas essenciais, como saúde e saneamento, para gastos com a máquina pública e pessoal.