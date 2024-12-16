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Gastos públicos

Ninguém no mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu, diz Lula

Ao Fantástico, presidente defende pacote de corte de gastos e diz que única coisa errada no país no momento é a taxa de juros acima de 12%

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 09:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 dez 2024 às 09:35
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo (15) que o pacote de corte de gastos foi enviado ao Congresso por seu governo, mas que Câmara e Senado têm soberania para mexer no texto.
As preocupações com o aumento do gasto público e as reações do mercado, que levaram à cotação recorde do dólar e queda na Bolsa brasileira, são, para Lula, uma "bobagem".
"Não é a primeira vez que eu sou presidente", afirmou, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo. "Ninguém neste país, ninguém, do mercado, tem mais responsabilidade fiscal do que eu."
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa hospital após passar por cirurgia na cabeça
Lula afirma que a única coisa errada no país no momento é a taxa de juros acima de 12% Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil
Para o presidente, não cabe ao mercado a preocupação com os gastos públicos. "Se eu gastar mais, quem vai pagar é o povo pobre", disse. Segundo Lula, a única coisa errada no país no momento é a taxa de juros acima de 12%.
Na quarta (11), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu por unanimidade fazer uma alta de juros mais agressiva e elevou a taxa básica (Selic) em um ponto percentual, de 11,25% para 12,25% ao ano.
Lula saiu do hospital neste domingo (15) e foi para sua casa em São Paulo. Ele deverá ficar na cidade até quinta-feira (19), quando fará uma tomografia. Depois disso, poderá ir para Brasília.
O presidente da República também defendeu a reforma tributária, que volta à Câmara nesta semana, por ter sido alterada no Senado. Na quinta (19), quando voltar a Brasília, quer falar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ver "o que a gente pode fazer".
Lula disse também que acredita em um aumento na arrecadação de impostos, apenas com o recolhimento de "tributos já estabelecidos em lei", e que isso garantirá condições "suficientes para cuidar das coisas".
"O que a gente não pode", afirmou Lula, "é aumentar tributo."

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