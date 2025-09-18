Inovação e legado na formação jurídica no ES

Ao celebrarmos três décadas de existência da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), é com imenso orgulho que olhamos para a trajetória de uma instituição que se consolidou como um centro de excelência e inovação no cenário jurídico capixaba, nacional e internacional.



Desde a sua fundação, em 1995, a FDV tem se dedicado à formação de profissionais do Direito não apenas tecnicamente competentes, mas também críticos, éticos e profundamente engajados com as transformações sociais. Os 30 anos da FDV reafirmam o compromisso permanente com o futuro do ensino jurídico e da sociedade.

O sucesso e o reconhecimento da FDV ao longo desses 30 anos são indissociáveis de sua constante busca por inovação pedagógica. Nossa matriz curricular, sempre atualizada, é o ponto de partida para uma formação que combina a solidez de um ensino generalista com a flexibilidade para que o aluno construa seu próprio percurso, aproximando-se de uma especialização já na graduação.

Somos líderes nacionais em aprovação na OAB, com conceito máximo nos índices do MEC: IGC, CPC, CC, CI e Enade, e a única particular no ES a conquistar 6 Selos OAB Recomenda.

Sabemos que o futuro do Direito está diretamente conectado à tecnologia, e a FDV tem liderado essa discussão. Não podemos negar a realidade da inteligência artificial (IA) no cotidiano dos profissionais e estudantes de Direito. Pelo contrário, é preciso enfrentá-la de forma crítica e construtiva. Reconhecemos os riscos de deficiências formativas que podem surgir do uso indevido da IA, mas ignorar essas tecnologias seria fechar os olhos para a transformação irreversível do mercado jurídico.

Nosso grande desafio é garantir qualidade e excelência formativa nesse novo cenário. Isso exige reinventar práticas de sala de aula, ressignificar métodos de avaliação, estimular uma postura crítica diante das tecnologias e preparar o aluno não só para usar ferramentas de inteligência artificial, mas para compreender seus limites, seus riscos éticos e suas potencialidades.

Iniciativas como os Laboratórios de Direito e Inteligência Artificial, de Inovação Jurídica e de Direito e Políticas Públicas são exemplos de espaços onde o aluno pode experimentar, pesquisar e criar soluções inovadoras, mantendo um diálogo com o que há de mais atual no mercado jurídico e na sociedade.

Não se trata de resistir à tecnologia, mas de ressignificar o ensino, com o mesmo padrão de excelência das últimas décadas. A FDV está comprometida com esse desafio, mantendo-se fiel à sua missão de formar profissionais críticos, éticos e preparados para transformar a sociedade. Que venham os próximos 30 anos, com a certeza de que a FDV continuará a ser um agente de mudança, inovando e inspirando gerações de juristas a construir um futuro mais justo.

