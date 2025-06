Humanização da saúde: um compromisso com o cuidado e a dignidade

Com a rápida evolução da tecnologia e os desafios crescentes na gestão da saúde pública, é fundamental lembrar sempre que o centro de toda a ação médica e política deve continuar sendo o ser humano: o paciente é o mais importante nesse processo. Foi com essa motivação que lançamos em abril no Espírito Santo a “Frente Parlamentar de Defesa da Humanização da Saúde”, da qual sou presidente, com o objetivo de promover um modelo de atendimento mais acolhedor, digno e eficiente em todo o Estado.

A humanização da saúde não é um sonho impossível nem um detalhe adicional: é um direito do cidadão e um dever do Estado. Trata-se de uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, que reconhece que cuidar de uma pessoa vai além de tratar a doença. Envolve escutar, acolher, respeitar e construir vínculos de confiança entre usuários, profissionais e gestores.

Precisamos ter em mente que o paciente é o mais importante no atendimento. Toda a estrutura da saúde — pública ou privada — só faz sentido se estiver centrada na dignidade, no bem-estar e na vida das pessoas.

Humanizar o atendimento é reconhecer que, antes da doença, existe uma história, uma família, um ser humano. Colocar o paciente no centro não é apenas um princípio ético: é o caminho mais eficaz para oferecer um cuidado mais resolutivo, acolhedor e justo.

Durante o lançamento da Frente, realizada em abril em Conceição da Barra, contamos com a presença de dezenas de autoridades e lideranças da Região Norte, incluindo representantes de hospitais como o Hospital Rio Doce, a Maternidade São Mateus, o Hospital Geral de Linhares e o Hospital Municipal de Conceição da Barra.

Também estiveram presentes gestores de saúde e vereadores comprometidos com essa causa. Foi um momento simbólico e estratégico para consolidar uma rede regional em favor do cuidado humanizado. Fizemos esse lançamento também em diversos outros municípios do Estado e seguiremos fazendo.

Nosso compromisso é claro: a humanização deve estar presente em todos os níveis de atenção à saúde, da Unidade Básica ao hospital de alta complexidade. E isso não depende apenas de recursos ou de equipamentos modernos, mas sobretudo de atitudes. O carinho, o respeito e a escuta qualificada precisam estar na porta de qualquer serviço que se proponha a cuidar das pessoas.

A humanização valoriza tanto o paciente quanto o profissional de saúde. Ambientes acolhedores reduzem a ansiedade do paciente, melhoram a adesão ao tratamento e, consequentemente, os resultados clínicos. Por outro lado, também tornam o trabalho dos profissionais mais leve e gratificante, ajudando a combater o estresse, a sobrecarga e o adoecimento emocional das equipes.

Medicina humanizada. Crédito: Shutterstock

A Frente Parlamentar de Defesa da Humanização da Saúde será um espaço permanente de diálogo, fiscalização e formulação de políticas públicas voltadas para esse olhar especial sobre o cuidado. Seguiremos realizando encontros em outras regiões do Estado, ampliando a escuta da sociedade e promovendo ações concretas para transformar realidades.

Agradeço aos que tornaram possível esse primeiro passo: vereadores, prefeitos, secretários municipais de saúde, profissionais das redes hospitalares, servidores da saúde pública e lideranças comunitárias. A presença de cada um mostra que a humanização da saúde não é um discurso isolado: é uma causa coletiva que precisa de união, vontade política e compromisso ético.

Nosso desafio é grande, mas nossa convicção é maior: nenhuma estrutura de saúde estará completa sem amor, respeito e humanidade. Essa é a base de nosso trabalho, por mais saúde e mais dignidade.

