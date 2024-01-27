Guarda Municipal e tecnologia aliadas na redução de roubos ao comércio em Vitória

A segurança dos estabelecimentos comerciais tem um papel crucial na promoção de vendas, na geração de empregos e no fomento da economia local. A presença significativa e reforçada da Guarda Civil Municipal de Vitória, a eficácia do programa SOS Comércio e a integração das forças de segurança contribuem para um ambiente mais seguro para todos na Capital, condição fundamental para criação de novos postos de trabalho e geração de oportunidades na vida de quem mais precisa.

No último ano, Vitória teve uma significativa redução nos casos de “assaltos” a lojas, lanchonetes e diversos tipos de comércios. Com 121 registros, esse número representa menos da metade do pico mais alto, que foi de 328 casos. Além disso, os furtos também apresentaram uma queda de 13%, nos últimos 12 meses.

Ressaltamos a importância da segurança no comércio para impulsionar a atividade econômica e proporcionar que todos convivam de forma segura nas ruas, ainda mais quando um munícipe sai de sua casa para adquirir algum item, material ou serviço visando suprir qualquer que seja a sua necessidade.

Alcançar o menor número de crimes a comércios em seis anos evidencia nossos esforços na melhoria da segurança pública com implementação de tecnologias inovadoras, diálogo com associações comerciais, lideranças comunitárias e entidades, além de cooperação e integração das agências de segurança.

Implantamos o SOS Comércio, um inovador aplicativo de celular que permite que os comerciantes acionem rapidamente a Guarda Municipal em situações de risco. A ferramenta está em fase de testes, com ótimos resultados.

Temos um árduo trabalho realizado ao longo do tempo, com planejamento estratégico e forte investimento na capacitação e valorização dos agentes e na aquisição de equipamentos modernos.

Guarda de Vitória recebe 12 viaturas novas para atuar na cidade Crédito: Leonardo Silveira

Para se ter uma ideia, os guardas municipais de Vitória passaram por 22 cursos de instrução e capacitação das mais variadas áreas de atuação. Além disso, investimos mais de R$ 3 milhões na aquisição de ferramentas tecnológicas e bafômetros de última geração e viaturas, além de um "supercomputador" para processar todas as imagens das câmeras de videomonitoramento.

A incorporação da tecnologia de informação desempenha um papel crucial nessa trajetória de sucesso. Vitória conta, atualmente, com 747 câmeras espalhadas pela cidade, contribuindo para a prevenção e a ostensividade. O uso de câmeras urbanas, associado ao "Cerco Inteligente", que identifica veículos com restrição de furto e roubo, fortalece a ação conjunta das forças de segurança, coibindo ações criminosas.