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Leonel Ximenes

Vitória fecha 2023 com menor número de roubos a comércio em 6 anos

Bons resultados do setor contrastam com o índice de homicídios, que aumentou 21,85% no ano passado na Capital

Públicado em 

26 jan 2024 às 14:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guarda municipal de vitoria
Agentes da Guarda Municipal de Vitória observam o movimento nas ruas Crédito: PMV
Vitória fechou o ano de 2023 com mais homicídios (crescimento de 21,85% em relação a 2022), mas tem o que comemorar na área da segurança pública: a Capital registrou o menor número de assaltos (roubos) a comércios dos últimos seis anos. No ano passado, segundo a PMV, foram 121 ocorrências ante 225 no período anterior - uma expressiva queda de 46,22%.
Também houve redução nas ocorrência de furtos a comércios. Passou de 851 registros para 734, queda de 13% nos últimos 12 meses. Esse índice de roubos e furtos ao comércio na Capital é o menor desde que a série histórica começou a ser registrada e divulgada, em 2018, de acordo com a prefeitura.
A gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) atribui a queda a investimentos na Guarda Municipal e em tecnologia de combate ao crime contra o patrimônio. Um dos projetos em curso é o SOS Comércio, um aplicativo de celular que permite atender em cinco segundos um chamado de um lojista em risco.
Atualmente, 25 comerciantes fazem parte do projeto que ainda está em fase de testes e melhoramentos, já que não houve nenhum acionamento desde sua implantação em 2023.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Segurança Pública Vitória (ES) Comércio Roubo Furto
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