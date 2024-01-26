Vitória fecha 2023 com menor número de roubos a comércio em 6 anos

Também houve redução nas ocorrência de furtos a comércios. Passou de 851 registros para 734, queda de 13% nos últimos 12 meses. Esse índice de roubos e furtos ao comércio na Capital
é o menor desde que a série histórica começou a ser registrada e divulgada, em 2018, de acordo com a prefeitura.
A gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) atribui a queda a investimentos na Guarda Municipal e em tecnologia de combate ao crime contra o patrimônio. Um dos projetos em curso é o SOS Comércio, um aplicativo de celular que permite atender em cinco segundos um chamado de um lojista em risco.
Atualmente, 25 comerciantes fazem parte do projeto que ainda está em fase de testes e melhoramentos, já que não houve nenhum acionamento desde sua implantação em 2023.