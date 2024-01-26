Funcionária de cartório é detida com carro clonado em Jardim da Penha

Funcionária de cartório é detida com carro clonado em Vitória Crédito: Divulgação | PMV

A funcionária de um cartório foi detida com um carro clonado, avaliado em mais de R$ 100 mil, no bairro Jardim da Penha , em Vitória , última quarta-feira (24). As informações são da Guarda Municipal, que realizou a ação.

Segundo a Prefeitura de Vitória , foi a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) quem alertou sobre o veículo clonado estar no Espírito Santo . A partir daí, a Central Integrada de Operações e Videomonitoramento e a Gerência de Inteligência da Secretaria de Segurança de Vitória (Semsu) conseguiram localizar o carro na Capital.

As equipes da Guarda Civil Municipal de Vitoria abordaram o carro na Avenida Fernando Ferrari. "A placa do veículo que circulava aqui em Vitória era a mesma de um outro veículo que rodavam em Maricá, no Rio de Janeiro, e de um terceiro carro, em Brasília. O carro original, na verdade, é o do Rio de Janeiro e os outros dois são clones", detalhou o inspetor Rocha, do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda.

O carro estava em posse da funcionária de um cartório, que foi conduzida à delegacia — o nome dela não foi divulgado. "Aos agentes da Guarda de Vitória, ela relatou que o veículo pertence ao namorado dela e que ele teria recebido o carro como garantia do pagamento de uma dívida. Porém, essas informações somente a investigação da Polícia Civil poderá averiguar", explicou Rocha.

O veículo foi apreendido e encaminhado para a vistoria da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, que comprovou que o carro tinha sinais de adulteração. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória.

"O que mais chamou atenção foi a qualidade das adulterações. Foram realizadas em praticamente todos os pontos de identificação do veículo. Até o momento, não foi possível apontar qual é a origem real do veículo que apreendemos aqui em Vitória" Inspetor Rocha - Guarda do Grupo de Apoio Operacional (Gaop)