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Vitória

Funcionária de cartório é detida com carro clonado em Jardim da Penha

Informação de que o veículo estaria em solo capixaba veio da Polícia Rodoviária Federal; Guarda Municipal localizou automóvel na Avenida Fernando Ferrari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2024 às 08:47

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 08:47

Funcionária de cartório é detida com carro clonado em Vitória
Funcionária de cartório é detida com carro clonado em Vitória Crédito: Divulgação | PMV
A funcionária de um cartório foi detida com um carro clonado, avaliado em mais de R$ 100 mil, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, última quarta-feira (24). As informações são da Guarda Municipal, que realizou a ação. 
Segundo a Prefeitura de Vitória, foi a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quem alertou sobre o veículo clonado estar no Espírito Santo. A partir daí, a Central Integrada de Operações e Videomonitoramento e a Gerência de Inteligência da Secretaria de Segurança de Vitória (Semsu) conseguiram localizar o carro na Capital.
As equipes da Guarda Civil Municipal de Vitoria abordaram o carro na Avenida Fernando Ferrari. "A placa do veículo que circulava aqui em Vitória era a mesma de um outro veículo que rodavam em Maricá, no Rio de Janeiro, e de um terceiro carro, em Brasília. O carro original, na verdade, é o do Rio de Janeiro e os outros dois são clones", detalhou o inspetor Rocha, do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda.
O carro estava em posse da funcionária de um cartório, que foi conduzida à delegacia — o nome dela não foi divulgado. "Aos agentes da Guarda de Vitória, ela relatou que o veículo pertence ao namorado dela e que ele teria recebido o carro como garantia do pagamento de uma dívida. Porém, essas informações somente a investigação da Polícia Civil poderá averiguar", explicou Rocha.
O veículo foi apreendido e encaminhado para a vistoria da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, que comprovou que o carro tinha sinais de adulteração. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória.
"O que mais chamou atenção foi a qualidade das adulterações. Foram realizadas em praticamente todos os pontos de identificação do veículo. Até o momento, não foi possível apontar qual é a origem real do veículo que apreendemos aqui em Vitória"
Inspetor Rocha - Guarda do Grupo de Apoio Operacional (Gaop)
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a mulher de 31 anos e um homem de 41, conduzido com ela à Delegacia Regional de Vitória, foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

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