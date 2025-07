Grande Vitória engarrafada no tempo e sem ponte para o futuro

Vivemos em uma era em que os governos dependem cada vez mais da comunicação de massa para apresentar programas, justificar decisões e construir lideranças. No entanto, essa comunicação nem sempre se traduz em ação concreta — especialmente quando o assunto é mobilidade urbana. A Região Metropolitana da Grande Vitória é um exemplo claro de como a falta de planejamento e execução pode comprometer a qualidade de vida de milhares de cidadãos.

É o que acontece com temas como segurança, saúde, transporte e infraestrutura. Situações como congestionamentos diários, obras inacabadas e promessas não cumpridas tornaram-se tão comuns que já não causam indignação. A tolerância excessiva, nesse contexto, não é virtude: é um risco. A aparente paz social pode esconder uma bomba-relógio prestes a explodir.

Grandes projetos de mobilidade na Grande Vitória precisam sair do papel

Entre os maiores gargalos da nossa região estão os acessos a Vila Velha e Cariacica. A ligação entre Vitória (Santo Antônio) e Cariacica (Rodovia José Sette) é discutida desde 2010. O projeto da nova ponte, com faixas exclusivas para ônibus, ciclovias e calçadas, foi orçado em R$ 700 milhões em 2013. Uma obra com esse perfil não é luxo — é necessidade. Ela reduziria o congestionamento, estimularia o transporte coletivo e traria ganhos ambientais e econômicos para toda a região.

Já a Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha, foi inaugurada em 1989 para suportar cerca de 3 mil veículos por dia. Hoje, mais de 60 mil cruzam por ali diariamente. Mesmo com a ampliação realizada em 2023 — que incluiu novas faixas e a Ciclovia da Vida — o trânsito continua caótico nos horários de pico. Quanto à ciclovia, até o momento não há dados oficiais divulgados sobre a movimentação diária de bicicletas tradicionais e elétricas, tampouco dos perfis dos usuários — informações que seriam importantes conhecer.

Estudos sobre a construção de uma quarta ponte ou de um túnel entre Vitória e Vila Velha existem há mais de uma década. Os benefícios são evidentes: alívio no tráfego, valorização urbana, integração metropolitana e incentivo ao transporte sustentável. O que falta, então? Vontade política, prioridade orçamentária e, acima de tudo, pressão popular.

Nada disso é segredo. É uma questão de planejar, investir e executar. O que está em jogo é a capacidade de transformar diagnósticos em soluções. A população não pode mais se contentar com promessas ou paliativos. É hora de cobrar, com firmeza e constância, as ações que realmente podem destravar o futuro da Grande Vitória.