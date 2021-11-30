“Estive preso e viestes me ver”: ignorância e ataques aos rappers capixabas

O artista Cesar MC Crédito: Diego Cavaleiro Andante

Na Bíblia, Mateus 25.31-46, o evangelista apresenta um conjunto de ações consideradas louváveis e dignas. Na belíssima passagem, Jesus fala das práticas daqueles cuja postura comprova a fidelidade aos seus ensinamentos. Entre as atitudes listadas, encontra-se o trato misericordioso e solidário com a população carcerária: “Venham benditos do meu Pai, recebei por herança o Reino preparado para vós [...] Pois tive fome e deste de comer [...] preso e viestes me ver” (Mt 25).

A sabedoria social que subjaz ao texto bíblico antecede em anos os princípios básicos de defesa dos direitos humanos das pessoas presas e o principal papel do sistema prisional: a ressocialização.

Por isso, atividades culturais, assistência médica, formação profissional, cuidados básicos e promoção da dignidade dos internos não são sinônimos de conivência e impunidade, mas o caminho indispensável no processo de reintegração dos egressos, o que resultará em diminuição da violência e mudanças estruturais.

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Infelizmente, a opinião pública acaba, por desconhecimento ou maldade, fortalecendo modelos contrários aos desenvolvidos nas grandes nações e, por essa e outras razões, continuamos tendo as piores prisões do mundo.