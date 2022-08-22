Escola Superior da Magistratura do ES completa dez anos de sucesso

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Vinte de agosto de 2022 é o dia em que a Escola Superior da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Esmages) completa 10 anos de atuação, promovendo cursos, palestras, seminários, workshops, além do Curso Preparatório à Carreira da Magistratura.

O Estado do Espírito Santo caminhou por muitos anos com uma única escola de magistratura, na época instituída pelo Tribunal de Justiça do Estado e vinculada à Associação de Magistrados do Estado do Espírito Santo (Amages), todavia em 2012 ocorreu a separação das escolas, e a Amages deu início à Escola Superior da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Entre 2012 e 2022, passaram pela Esmages aproximadamente 500 alunos sob a instrução dos 27 profissionais que compõem o corpo docente e o cuidado dos 8 colaboradores que já passaram pela secretaria e cantina da escola. Foram ofertadas 11 turmas do Curso Preparatório à Carreira da Magistratura, 37 cursos de aperfeiçoamento em diferentes segmentos do Direito e 20 seminários/congressos abordando temas de grande repercussão.

Durante esses anos, a escola recebeu em seu corpo docente ex-alunos que foram aprovados e empossados como juízes, tornando-se capaz de promover cursos atuais e práticos para magistrados, bem como preparar os alunos do Curso Preparatório para serem aprovados em diversos concursos e reconhecidos em suas carreiras.

O corpo docente da escola também conta com a presença de autores de livros renomados em diferentes áreas do Direito, investindo em visões atuais e didáticas que facilitem o aprendizado e fixação do conteúdo ministrado.

No decorrer desses anos, a escola esteve sob a direção dos desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior; Júlio Cesar Costa de Oliveira; o juiz de Direito Sérgio Ricardo de Souza; e a desembargadora Janete Vargas Simões. Completando dez anos sob o comando do desembargador Manoel Alves Rabelo como diretor e do juiz de Direito Dr. Augusto Passamani Bufulin como diretor-adjunto.

Cada diretor(a) deixou sua marca, atualizando a carga horária e conteúdo programático, implementando mídias sociais e reformando o formato dos cursos, objetivando a valorização da escola e dos alunos.

A escola incentiva os discentes a auxiliarem o Poder Judiciário, através de estágios voluntários. As varas e juizados recebem os alunos que auxiliam no andamento mais célere dos processos e os coloca mais perto da realidade, conhecendo o dia a dia não só dos servidores, mas também das partes, preparando futuros juízes capacitados e humanizados.