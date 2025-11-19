ES se consolida como polo de investimentos e eficiência logística

Há pouco mais de uma década, o Espírito Santo era visto como um estado de vocação logística, localização estratégica e mercado promissor. Hoje, é reconhecido nacionalmente como um polo consolidado de grandes investimentos, que gera emprego, renda e impulsiona o desenvolvimento econômico do Brasil.



O setor atacadista e distribuidor capixaba é protagonista dessa transformação. Em 2024, o segmento arrecadou R$ 5,668 bilhões em ICMS, o que representa 27% de toda a arrecadação estadual, o maior valor já registrado na história econômica do Espírito Santo. São resultados que refletem o compromisso de milhares de empresários que acreditam no potencial do estado e investem nele todos os dias.

Atualmente, o setor reúne mais de 4 mil empresas, presentes em 75 dos 78 municípios capixabas, e responde por mais de 100 mil empregos formais (diretos e indiretos), de acordo com a Pesquisa Compete Atacadista publicada recentemente. A cidade da Serra, sozinha, concentra 915 estabelecimentos atacadistas e 28% dos postos de trabalho formais do setor, consolidando-se como um importante centro logístico e de distribuição.

A infraestrutura também acompanha esse ritmo. O setor já ocupa 3,6 milhões de m² em áreas de armazenagem e temos outros 750 mil m² em construção, demonstrando que o Espírito Santo deixou de ser apenas um corredor de passagem para se tornar um destino estratégico para negócios, inovação e expansão.

Esse crescimento foi sustentado por políticas públicas consistentes, como a Lei do Compete-ES, recentemente revisada e fortalecida, e pela prorrogação dos incentivos fiscais até 2032, garantida pela Lei Complementar Federal nº 186/2021. Essas medidas asseguram competitividade, previsibilidade e segurança jurídica para o ambiente empresarial, estimulando novos investimentos e ampliando a arrecadação do estado.

O Sincades tem desempenhado papel essencial nesse processo de fortalecimento institucional. Atua como articulador entre o setor produtivo, o governo e as instituições de ensino e inovação, contribuindo para políticas de longo prazo voltadas à produtividade, à sustentabilidade e à qualificação profissional.

O setor também demonstrou seu compromisso social e ambiental. Foram R$ 94 milhões investidos em capacitação, saúde e segurança do trabalho, e R$ 172 milhões em ações de sustentabilidade, quase o dobro do registrado no ano anterior. Tais resultados confirmam que crescimento e responsabilidade podem caminhar juntos.

Logística no ES. Crédito: Freepik

Neste mês em que celebramos o Dia do Atacadista e Distribuidor, é importante lembrar que, por trás dos números e indicadores, estão pessoas. Empreendedores visionários, gestores e trabalhadores que constroem diariamente o abastecimento e o desenvolvimento do Espírito Santo.

O futuro do estado passa, inevitavelmente, pela força desse setor. O Espírito Santo se firma como um dos principais hubs logísticos e comerciais do país, referência em eficiência, inovação e sustentabilidade. E o atacado distribuidor segue como um dos motores dessa potência econômica, movido pela confiança, pela cooperação e pela visão de futuro.

