ES em um Brasil desgovernado: exemplo de um novo caminho

Vivemos no Brasil uma sensação cotidiana de frustração. O desgoverno é estrutural, alimentado por uma cultura política patrimonialista, clientelista e personalista. A democracia representativa, desprovida de uma base sólida de educação cidadã, torna-se um ritual vulnerável à manipulação emocional e à desinformação, abrindo espaço para lideranças populistas sem compromisso com o futuro. Governos se sucedem sem continuidade, movidos por interesses imediatistas e alianças de ocasião. Falta ao país uma verdadeira agenda de Estado, capaz de transcender mandatos e orientar-se pelo bem comum. A máquina pública permanece fragmentada, ineficiente e frequentemente refém de disputas entre poderes, enquanto a sociedade civil está desmobilizada e descrente.

No plano social, nossas entidades evoluíram sob uma lógica extrativista e corporativista, com baixa visão sistêmica e pouco compromisso com o bem comum. Falta-nos um ambiente supracorporativo, que articule interesses diversos em torno de um projeto nacional de desenvolvimento sustentável.

Diante desse cenário, torna-se urgente a construção de um pacto nacional em torno de uma agenda de Estado de longo prazo, fruto do diálogo despolarizado e da convergência entre lideranças públicas e sociais. Isso exige reformas estruturais, valorização da cidadania desde a base educacional, fortalecimento de entidades com responsabilidade pública e uma reforma política que enfrente a fragmentação e qualifique a representação.

Neste contexto nacional de desgoverno, o Espírito Santo desponta como um exemplo inspirador de reconstrução baseada na mobilização da sociedade civil e em lideranças públicas com visão de Estado. Após viver uma grave crise institucional — marcada por corrupção, colapso fiscal e descrédito — o estado respondeu com uma articulação inédita da sociedade.

Essa reação deu origem ao Espírito Santo em Ação (ESEA), entidade apartidária que se consolidou como referência nacional em articulação cívica. Com base em planejamento, evidências e compromisso com o bem público, o ESEA passou a influenciar positivamente os rumos do Estado, estabelecendo uma rede de cooperação com diversos setores sociais e apoiando, de forma apartidária, a eleição de governos comprometidos com uma agenda estratégica.