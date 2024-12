Entenda por que saúde e doenças não são incompatíveis

Vivemos, nas últimas décadas, tanto no Brasil como no mundo, um processo de envelhecimento populacional que torna necessário olhar atentamente para temas como saúde, autonomia e independência das pessoas idosas, visto que nunca tivemos, na história, tanta chance de envelhecer.



Mas isso só será uma boa notícia se conseguirmos bem envelhecer.



Mas, afinal, o que isso realmente significa?



Desde sempre, a saúde e as doenças foram entendidas como estados antagônicos, tomando como verdade a ideia de que a presença de uma depende da ausência do outro.