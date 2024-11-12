Dia Mundial do Diabetes: o alerta é também para os olhos

No Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, o alerta é também para os olhos. O alto nível de glicose no sangue pode levar à doença chamada Retinopatia Diabética, uma complicação ocular comum em pessoas com diabetes, que afeta a retina do olho e se caracteriza por danos nos pequenos vasos sanguíneos da retina, podendo levar à perda de visão se não tratada adequadamente.

A doença ocorre devido a níveis elevados de glicose no sangue que danificam os pequenos vasos sanguíneos da retina. Com o tempo, esses vasos podem sofrer microaneurismas, vazamentos ou oclusões, comprometendo a circulação sanguínea na retina e levando a alterações visuais.

Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), aproximadamente 40% das pessoas com diabetes apresentam alterações oftalmológicas, incluindo retinopatia diabética.

Com base em estimativas nacionais, cerca de 10% da população adulta brasileira é diagnosticada com diabetes. Aplicando essa prevalência à população do Espírito Santo, que é de aproximadamente 4.102.129 habitantes, estima-se que cerca de 410.213 pessoas tenham diabetes no Estado.

A estimativa dos dados é baseada em estudos recentes de prevalência da retinopatia diabética. Considerando que 40% dos diabéticos desenvolvem alterações oftalmológicas, aproximadamente 164.085 pessoas no Espírito Santo podem ser afetadas pela retinopatia diabética.

A retinopatia diabética, nos estágios iniciais, pode ser assintomática. Porém, à medida que a doença progride, os sintomas podem incluir visão embaçada, manchas escuras ou “moscas volantes” na visão, dificuldade para enxergar à noite e perda de visão central ou periférica.

Exame oftalmológico Crédito: Shutterstock

Já o tratamento, tem o objetivo de controlar os níveis de glicose e pressão arterial. Também são utilizados outros procedimentos, como terapia com laser (fotocoagulação) para selar vasos sanguíneos vazantes, injeções intraoculares de medicamentos anti-VEGF para reduzir o edema macular, e vitrectomia, uma cirurgia para remover o humor vítreo em casos de hemorragia vítrea significativa e ou descolamento de retina.

A doença pode ser prevenida, basta adotar hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos, além da manutenção de níveis adequados de glicose no sangue, controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol, e realização de exames oftalmológicos regulares para detecção precoce.