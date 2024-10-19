Aposentadoria: como segurados do INSS podem checar se valores estão corretos?

Se você é segurado do INSS, é crucial estar atento ao cálculo da sua aposentadoria. Isso porque tem sido cada vez mais comum identificar casos em que os segurados estão recebendo valores incorretos devido a erros nas informações contidas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Esses erros, na maioria das vezes, resultam em prejuízos financeiros significativos ao longo dos anos.

O CNIS é um importante documento previdenciário que reúne todas as informações sobre a vida laboral dos trabalhadores brasileiros, incluindo salários, contribuições previdenciárias, vínculos empregatícios e períodos de afastamento. Essas informações são fundamentais para o cálculo correto dos benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios.

Infelizmente os erros são frequentes. Os erros mais comuns encontrados no CNIS e que podem afetar o cálculo da sua aposentadoria estão ligados principalmente à falta de registro de alguns períodos de contribuição, o que pode reduzir o tempo total de contribuição e, consequentemente, o valor do benefício; aos registros de salários de contribuição errados, que podem resultar em um valor de benefício menor do que o devido; a ausência de registros de alguns vínculos empregatícios, o que pode impactar negativamente o cálculo do tempo de serviço entre outros.

Para garantir que sua aposentadoria foi ou está sendo calculada corretamente, é importante verificar se todas as suas contribuições foram devidamente registradas, certificando-se ainda de que todas as suas informações pessoais e de trabalho estão corretas no sistema do INSS.

Ferramentas como calculadoras de aposentadoria disponíveis on-line também podem auxiliar na confirmação de que se o valor do seu benefício está correto com base nas suas contribuições e tempo de serviço.

INSS, Previdência, aposentados Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Se identificado algum erro no seu CNIS, é importante agir rapidamente para corrigir a situação. Junte todos os documentos que comprovem suas contribuições, vínculos empregatícios e períodos de afastamento e entre em contato com o INSS para solicitar a correção das informações incorretas. Isso pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS.

Se o erro já afetou o cálculo da sua aposentadoria, solicite uma revisão do benefício para que o valor seja corrigido retroativamente, pois a revisão de benefícios é um direito do segurado e pode resultar em um aumento significativo no valor da aposentadoria. Além disso, a correção de erros pode garantir que você receba todos os valores devidos retroativamente, corrigindo possíveis prejuízos financeiros acumulados ao longo dos anos.