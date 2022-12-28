Engajamento traz resultados para empresas e colaboradores

Uma pesquisa realizada pela ADP Research Institute apontou que no Brasil houve um aumento no percentual de trabalhadores que se sentem engajados. O colaborador que trabalha desenvolvendo suas atividades com foco de abranger suas camadas para novos conhecimentos, sabe controlar suas emoções afetivas e emocionas, além do vínculo empregatício, possui um grande potencial para desenvolver um empenho brilhante em sua carreira. Porém, para torná-lo uma peça engajadora, é necessário que a empresa seja presente em um acompanhamento contínuo, inovador, criativo que incentive sua equipe.

O Grupo Boa Praça, que está há mais de 50 anos no segmento logístico, e é líder em abastecimento de mercadorias e suprimentos a bordo de bandeira nacional e internacional, além da comercialização de equipamento de proteção individual e coletiva, alcançou a certificação Great Place to work (GPTW), por trabalhar práticas que visam garantir alinhamento das expectativas dos colaboradores com a estratégia de resultados da companhia, mantendo o foco no desenvolvimento e melhoria contínua do ambiente de trabalho.

Todo empregador deve levar como lição trabalhar ações que possibilitam a experiência do colaborado, permitindo com que ele atue com propósito, dando sentido àquilo que ele faz. Desta forma, fortalecerá a cultura de transparência, confiança e respeito, criando a sinergia que possibilita o alcance de resultados desafiadores em um curto espaço de tempo.

Além disso, o profissional percebe que a organização se preocupa com sua representatividade e seus valores pessoais, reconhecendo suas contribuições, dando oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento de carreira. Por conta dessa visão, o colaborador passa a perceber que seu alinhamento com a empresa oportunizando a retenção de talentos.

Sentir orgulho do seu trabalho e da empresa em que atua e representa fará com que exerça um ótimo empenho em qualquer medida de engajamento quer for analisada. Com isso, sua produtividade se fortalece, trazendo impactos e resultados positivos ao empreendimento.

Quando há um engajamento, as dificuldades nos projetos e atividades passam por uma queda notória. Na presença de algum obstáculo, torna-se um desafio e estímulo para o profissional, pois, de alguma forma, sabe de sua representatividade e importância dentro do seu grupo.

Algumas diferenças devem ser sabiamente separadas e identificadas. A motivação e o engajamento possuem suas diferenças, mas ambas andam lado a lado na relação entre empresa e colaborador. Quando falamos de engajamento, temos que entender que isso significa uma ação para alcançar um objetivo.