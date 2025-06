Dia Mundial da Bicicleta: novo estilo de vida depende de mais ciclovias

A primeira bicicleta funcional, a draisiana, foi inventada em 1817 pelo alemão Karl von Drais. Feita de madeira, era impulsionada pelos pés e não tinha pedais. De lá até hoje, foram investidas diversas inovações tecnológicas na fabricação das bicicletas, melhorando o desempenho e inserindo itens de luxo. No entanto, as maiores inovações causadas pelas bicicletas foram nas cidades. Andar de bicicleta tornou-se em muitos países um estilo de vida que vem influenciando mudanças na mobilidade urbana em todo o planeta. O uso da bicicleta nas cidades exigiu repensar e planejar a cidade sob nova ótica, a da micromobilidade.

Com essa nova forma de circular pela cidade para diversos fins, como trabalho e lazer, é preciso ter infraestrutura. Para que as cidades ofereçam condições seguras de circulação de bicicletas é preciso investir em ciclovias. As ciclovias foram planejadas para oferecer uma barreira física e garantir a separação entre o tráfego de outros modais.