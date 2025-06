Como as bicicletas vêm transformando as cidades

A transformação das cidades passa, inevitavelmente, pela forma como nos deslocamos. A mobilidade urbana deixou de ser apenas uma questão de infraestrutura: tornou-se um tema central nos debates sobre saúde pública, sustentabilidade e qualidade de vida. Nesse cenário, a bicicleta surge como uma aliada cada vez mais presente — silenciosa, acessível e altamente eficiente. Mais do que um meio de transporte alternativo, a bicicleta representa um novo modo de pensar a ocupação urbana. Seu impacto é direto: menos emissão de gases poluentes, menos ruído, menos trânsito e mais espaços humanizados. E o Brasil tem avançado nesse campo. Dados do IBGE estimam que 50 milhões de brasileiros possuem bicicleta. Ainda que apenas 7% da população a utilize como meio principal de transporte, segundo o Ipea, esse número está em crescimento, impulsionado por políticas públicas, infraestrutura e acesso a sistemas compartilhados.

No mundo, mais de 2 bilhões de bicicletas estão em uso atualmente, segundo dados do Banco Mundial (2023). No Brasil, os sistemas de bicicletas compartilhadas têm desempenhado um papel cada vez mais relevante na mobilidade urbana. Em Vitória e Vila Velha, por exemplo, os projetos Bike Vitória e BikES somam juntos mais de 2,4 milhões de viagens realizadas até abril de 2025. Só no último ano, foram mais de 460 mil deslocamentos — a maioria deles substituindo o uso de carros em trajetos do dia a dia.