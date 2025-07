Descarbonização não se faz apenas com boas intenções ou discursos

Falar sobre descarbonização é muito mais do que tratar de metas e indicadores. É encarar uma transformação profunda e transversal, que exige decisões ousadas, articulação entre áreas diversas e, sobretudo, colaboração entre empresas, governos e a sociedade. Na Suzano, onde atuo na área de Sustentabilidade em Mudanças Climáticas, temos a clareza de que o tema climático é urgente, mas é tão complexo quanto. E justamente por ser tão desafiador é que precisa ser enfrentado de forma coletiva, é preciso que haja um senso comum em prol deste assunto tão recorrente nas indústrias.

Tenho aprendido, ao longo dessa jornada, que descarbonizar não se faz apenas com boas intenções ou discursos. É preciso inserir essa agenda no centro das decisões estratégicas, e isso inclui, por exemplo, adotar ferramentas como o Preço Interno de Carbono (PIC).

Na prática, isso significa monetizar o impacto das reduções de emissões de gases de efeito estufa em nossos projetos. O PIC é integrado à avaliação de novos investimentos e é um critério obrigatório de análise no processo de aprovação de projetos de CAPEX para modernização e expansão, reforçando nossos esforços para a transição para uma economia de baixo carbono.

Mas mesmo com essa estrutura interna bem desenvolvida, os desafios externos permanecem grandes. Um dos pontos mais sensíveis é a logística. Transportar madeira e celulose no Brasil exige um esforço imenso e, muitas vezes, ainda dependente de modais com alta emissão.