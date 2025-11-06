Das quadras de tênis aos investimentos: o sucesso que ninguém vê

Recentemente, o jovem tenista João Fonseca voltou a chamar a atenção do mundo esportivo ao conquistar seu primeiro ATP 500. Destaque em portais internacionais e reconhecido pelo ATP Tour como uma das principais promessas do circuito mundial, o brasileiro de apenas 18 anos se consolida como um dos maiores talentos da nova geração. Mas, por trás das manchetes e do brilho das vitórias, há uma história muito mais complexa, e extremamente parecida com o que ocorre no universo dos investimentos.

O que o público vê é o pódio, a comemoração e o ranking. O que quase ninguém vê são os anos de treino intenso, as lesões, as renúncias, a rotina de disciplina e consistência que o trouxe até aqui. E é exatamente isso que também diferencia um investidor maduro de alguém que busca apenas um ganho rápido.

A maioria das pessoas encara o investimento como um atalho, uma maneira de chegar mais rápido ao sucesso financeiro. É o mesmo equívoco de quem olha para João Fonseca e imagina que ele “apareceu do nada”. O que existe por trás, nos dois casos, é processo, planejamento e resiliência.

O tênis é um esporte de paciência e estratégia. O atleta que tenta encerrar o ponto cedo demais, sem construir a jogada, erra. O investidor que busca ganhos imediatos, sem respeitar o tempo natural de maturação de uma carteira e sem aportes recorrentes, também erra. A pressa em “vencer o mercado” costuma ser o maior inimigo de quem investe, assim como a pressa em vencer o ponto é a ruína de muitos tenistas talentosos.

Quando olhamos o sucesso de João Fonseca, estamos vendo só um talento nato, mas o resultado de anos de investimento intangível: tempo, foco, dor, frustração e aprendizado. Da mesma forma, uma estratégia de investimento bem feita é construída ao longo dos anos, com constância e mentalidade de longo prazo. No esporte e nos investimentos, há quem queira o troféu, mas poucos estão dispostos a viver o processo que o torna possível.

João Fonseca. Crédito: REUTERS/Pierre Albouy/Folhapress

O segredo do sucesso, em ambos os casos, está no jogo invisível, aquele que acontece longe dos holofotes, nas decisões pequenas, nos treinos repetidos e nas escolhas diárias.

Assim como João Fonseca está colhendo o que plantou durante anos de trabalho silencioso, o investidor que entende o poder do tempo e da disciplina inevitavelmente colherá os frutos do que cultivou porque não é a velocidade, mas a consistência, que constrói o verdadeiro resultado.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

