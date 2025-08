Criticar Alexandre de Moraes é legítimo; puni-lo por decreto imperial, não

A recente decisão do presidente Donald Trump de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes revela mais uma vez a seletividade e o uso político das sanções internacionais pelos Estados Unidos. A medida, vendida sob o pretexto de defesa da democracia e dos direitos humanos, escancara o uso arbitrário de instrumentos punitivos conforme os aliados de ocasião e as conveniências ideológicas do governo norte-americano.

Não se ignora que Alexandre de Moraes é uma figura controversa. Seu protagonismo no Supremo Tribunal Federal durante momentos sensíveis da vida democrática brasileira despertou tanto admiração por sua firmeza quanto críticas contundentes por atos que beiraram e em alguns casos ultrapassaram os limites constitucionais, especialmente no campo das liberdades de expressão, do devido processo legal e da imparcialidade. Há, sim, abusos que devem ser debatidos com seriedade.