Mundo

Governo Trump chama Moraes de 'juiz ativista' e não descarta novas sanções contra autoridades brasileiras

Porta-voz da Secretaria de Estado dos EUA diz que Alexandre de Moraes abusou de sua autoridade ao autorizar 'prisões preventivas injustas'.

O departamento de Estado do governo americano disse na quinta-feira (31/7) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é um "juiz ativista" e um "ator estrangeiro maligno" que abusa de sua posição de autoridade para minar a liberdade de expressão de cidadãos americanos.>

As declarações foram dadas por Tommy Pigott, porta-voz do secretário de Estado Marco Rubio, durante uma entrevista a jornalistas em Washington.>

As punições incluem o bloqueio de bens e contas nos EUA além da proibição de entrada em território americano. Não há necessidade de processo judicial — as medidas podem ser adotadas por ato administrativo, com base em relatórios de organizações internacionais, imprensa ou testemunhos.>

Ele também respondeu a especulações sobre a possibilidade de sanções a outros indivíduos ou até mesmo restrições de viagens e visto a brasileiros — incluindo no período da Copa do Mundo de 2026, que terá jogos nos EUA, além de Canadá e México.>

Ele destacou também a declaração dada por Rubio no X, de que as ações do governo americano são "um alerta para aqueles que [estão atropelando] os direitos fundamentais de seus [cidadãos]" e que "as togas judiciais não podem protegê-los".>