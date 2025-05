COP30: Vitória vai ser palco de etapa oficial preparatória em junho

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que vai acontecer no mês de novembro, em Belém do Pará, já é um marco para o Brasil e um momento histórico para a agenda ambiental global.



Com 2024 marcado como o ano mais quente da história, a agenda climática deixou de ser uma discussão sobre o futuro. É uma realidade urgente que exige ação hoje. Por isso mesmo, antes da COP30 começar, ela já nos convoca à responsabilidade, especialmente com a realização de etapas preparatórias em diversos estados.

No próximo mês, em junho, Vitória será palco de uma das etapas oficiais preparatórias da conferência, colocando o Espírito Santo no mapa das decisões mais importantes sobre o futuro do planeta.

A presença dessa agenda em Vitória coloca o nosso território no centro do debate climático global. E não é por acaso. O Espírito Santo é um estado estratégico, com uma base industrial forte e uma sociedade civil cada vez mais mobilizada. Participar desse processo é mais do que necessário, é urgente.

A crise climática está batendo à nossa porta com enchentes, ondas de calor extremo, insegurança alimentar, desastres ambientais. Na COP30, o Brasil terá a oportunidade de se posicionar como líder na transição climática. Mas essa liderança só será legítima se for construída com coerência, compromisso e inclusão.

Desmatamento e queimada às margens da rodovia BR-319, na Amazônia. Crédito: Ernesto Carriço/Agência Enquadrar/Folhapress

É isso que precisamos defender. Para enfrentar os desafios da crise climática, é fundamental que sociedade, lideranças, organizações e governos atuem juntos, desenvolvendo soluções socioambientais, promovendo o diálogo entre diferentes setores e impulsionando ações com impacto real e duradouro.

A etapa preparatória da COP30 em Vitória é uma oportunidade única para ampliarmos a escuta, valorizarmos o conhecimento local e tornarmos essa transição mais justa. Que esse movimento não fique restrito a auditórios, que chegue às ruas, às escolas, às empresas e, principalmente, às comunidades que mais precisam ser ouvidas.

