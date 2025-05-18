Alckmin entrega ao papa carta de Lula com convite para COP30

A cerimônia de cumprimentos das delegações seguiu este protocolo: primeiro, as autoridades da Itália e dos dois países cujas nacionalidades Leão 14 possui, Peru e Estados Unidos. Em seguida, monarcas reinantes, como o rei Felipe 6º, da Espanha, e o príncipe Albert 2º, de Mônaco; depois, chefes de Estado, como os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal; príncipes, como Edward, da Inglaterra, irmão mais novo do rei Charles 3º; e chefes de governo, como os primeiros-ministros da Alemanha, Friedrich Merz, e da França, François Bayrou.