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Em homilia

Papa tem de defender a Igreja sem cair na tentação de ser líder solitário, diz Leão 14

Pontífice indicou que a busca de unidade dentro da Igreja Católica será um dos eixos para os próximos anos de seu papado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2025 às 11:10

Publicado em 18 de Maio de 2025 às 11:10

ROMA E MILÃO, ITÁLIA - O papa Leão 14 afirmou neste domingo (18), em sua homilia na missa que marca o início de seu papado, que o chefe da Igreja tem a função de zelar por seus valores, porém sem se voltar para si próprio. Diante de uma multidão na Praça São Pedro, declarou: "Se a pedra [angular] é Cristo, Pedro deve apascentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas."
"Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, mas trata-se sempre e apenas de amar como fez Jesus", disse.

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Ele indicou que a busca de unidade dentro da Igreja será um dos eixos para os próximos anos. "Irmãos e irmãs, gostaria que fosse esse o nosso primeiro grande desejo: uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado."
Papa Leão 14 faz alerta sobre a importância da humildade do líder da Igreja
Papa Leão 14 faz alerta sobre a importância da humildade do líder da Igreja Crédito: @Vatican Media
No início de seu discurso, o novo pontífice lembrou seu antecessor, Francisco, cuja morte "encheu de tristeza nossos corações". Ecoando o papa argentino, ele criticou o sistema econômico que "explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres".
Em sinal de humildade, afirmou: "Fui escolhido sem nenhum mérito e, com temor e tremor, venho até vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria." Segundo Leão 14, os cardeais no conclave tinham o desejo de eleger "um pastor capaz de guardar o rico patrimônio da fé cristã e, ao mesmo tempo, de olhar para longe, para ir ao encontro das interrogações, das inquietações e dos desafios de hoje".
O papa exaltou o espírito missionário que a Igreja deve percorrer, sem se fechar nem se colocar como superior. "Somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus, para que se realize aquela unidade que não anula as diferenças, mas valoriza a história pessoal de cada um e a cultura social e religiosa de cada povo", afirmou.

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