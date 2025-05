Leão XIV: que seja um papa para o mundo, especialmente para o mais vulneráveis

Acaba de ser eleito o novo papa da Igreja, o Cardeal Robert Prevost. Nascido nos Estados Unidos, mas com experiência pastoral no seio da América Latina. Os veículos de imprensa já divulgaram sua proximidade com o falecido Papa Francisco, mas ainda outros detalhes me saltaram aos olhos.



Os especialistas em assuntos relacionados ao Vaticano e ao papado afirmavam desde a semana passada que o nome escolhido pelo sucessor de Pedro representa um pouco do que pretende deixar como marca de seu pontificado. E o novo papa será chamado de Leão XIV.