Conheça as tendências na nova era do luxo imobiliário

O conceito de luxo nos empreendimentos residenciais está passando por uma transformação silenciosa, porém profunda. Se antes bastava reunir localização nobre e metragem generosa, hoje o alto padrão se traduz em atributos que vão além do óbvio. Entram em cena valores como bem-estar, propósito, sofisticação inteligente e integração com o ambiente.



Essa mudança acompanha o ritmo atual de uma rotina hiperconectada e acelerada — do hábito de ouvir mensagens de voz em velocidade 2x à sensação constante de que o tempo nos escapa pelas mãos. Nesse contexto, acabamos sacrificando nosso bem-estar, com cada vez menos espaço para a pausa, a atenção plena e a contemplação, especialmente fora de casa. Como resposta, o lar passou a assumir uma nova função: a de refúgio para o reequilíbrio físico, emocional e sensorial.