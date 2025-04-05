Minha Casa, Minha Vida para a classe média: crédito imobiliário pede novos caminhos

Estamos diante de uma transição no crédito imobiliário — e é justamente agora que precisamos redobrar a atenção. A poupança, que por décadas sustentou a maior parte do financiamento habitacional no Brasil, vem perdendo força. Com a alta dos juros e a atratividade crescente de outras aplicações, os saques têm superado os depósitos. Isso impacta diretamente a oferta de crédito e pressiona o sistema tradicional de funding, ainda muito dependente da caderneta.

Nos últimos anos, especialmente no segundo semestre, vimos com frequência a escassez de crédito em alguns bancos, reflexo claro da limitação de recursos. Esse cenário reforça a urgência de buscarmos alternativas mais estáveis, consistentes e com fôlego de longo prazo para sustentar o financiamento habitacional.

A novidade é que o programa, que historicamente atendeu famílias de baixa renda, agora passa a incluir também a classe média. Essa faixa da população, pressionada pela inflação e pelos juros elevados, acabou ficando no meio do caminho: sem acesso às linhas subsidiadas e enfrentando taxas cada vez mais altas no mercado tradicional. A nova faixa do programa chega para preencher essa lacuna e oferecer uma resposta concreta a quem quer comprar seu imóvel, mas não encontrava opções viáveis.

Remodelar o sistema não é mais uma opção, é uma necessidade. Já passou da hora de deixarmos de lado soluções paliativas e buscarmos caminhos estruturais — mesmo que ainda em fase de testes — que ajudem a reduzir o déficit habitacional, manter o setor aquecido e ampliar o acesso à moradia de qualidade.

A construção civil é uma das maiores geradoras de emprego formal no país e, historicamente, um dos pilares da recuperação econômica em tempos de crise. Quando o crédito gira, o setor movimenta a economia, contrata, investe e entrega. Mais do que isso: o crédito é o grande propulsor do nosso mercado. É ele que torna possível transformar o sonho da casa própria em realidade para milhões de brasileiros. E isso precisa ser protegido e fortalecido.

Minha Casa, Minha Vida vai atender quem tem renda de até R$ 12 mil Crédito: Shutterstock

Estamos, sim, em um momento delicado — mas também cheio de oportunidades. A forma como atravessarmos essa fase vai definir os próximos anos do setor. E a boa notícia é que as soluções já estão em curso. Cabe a todos os envolvidos — governo, mercado financeiro e setor imobiliário — acompanhar as transformações, propor soluções e contribuir para a evolução do crédito habitacional no Brasil.