Minha Casa, Minha Vida passa a incluir famílias com renda de até R$ 12 mil

BRASÍLIA - O governo Lula ampliou a faixa de renda do programa Minha Casa, Minha Vida para famílias com renda de até R$ 12 mil. A linha estendida prevê a possibilidade de financiamento de até 420 meses, taxa de juros abaixo das oferecidas no mercado (10,50% a.a), para aquisição de imóveis de até R$ 500 mil, por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

A expectativa é que mais de 120 mil famílias sejam beneficiadas pela mudança, que atende a classe média, com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. Para garantir a viabilidade da ampliação da faixa, o Fundo Social do Pré-Sal vai passar a compor o orçamento das Faixas 1 e 2 do programa habitacional do Ministério das Cidades.

Apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Zack Stencil/Ministério das Cidades

“Estamos reforçando o Minha Casa, Minha Vida, para que ele possa atender a mais brasileiros. Agora a classe média também vai ser beneficiada. A gente tem feito um longo trabalho nestes últimos dois anos. São milhares de pessoas realizando o sonho da casa própria. Essa é a terminação do presidente Lula”, disse o ministro das Cidades, Jader Filho, durante o anúncio, feito quinta-feira (3), durante o evento “O Brasil dando a volta por cima”, com a presença do presidente Lula

O Minha Casa, Minha Vida tem se destacado pela quantidade de moradias contratadas desde a sua retomada. Até o momento, foram mais de 1,2 milhão de unidades habitacionais, com meta anunciada de 2 milhões até o final de 2026. A expectativa é de que a Faixa 4 estimule ainda mais o setor imobiliário brasileiro.

Além da novidade do Minha Casa, Minha Vida, foram apresentados um balanço das ações do governo federal, as realizações do governo Lula e um plano para os próximos 20 meses.

Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida:

Renda familiar: de R$ 8 mil a R$ 12 mil

de R$ 8 mil a R$ 12 mil Valor do imóvel: até R$ 500 mil

até R$ 500 mil Financiamento: em até 420 meses (35 anos)

em até 420 meses (35 anos) Juros (projeção do governo): 10,5% ao ano

10,5% ao ano Sem subsídio do governo: ou seja, a família paga o valor integral do imóvel