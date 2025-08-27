Compra e venda: por que você deve sempre procurar um corretor de imóveis

Atuando diariamente no mercado imobiliário capixaba desde 2010, acompanhei de perto a evolução da profissão de corretor de imóveis. Se antes já eram essenciais na mediação das negociações, hoje esses profissionais alcançaram um novo patamar: tornaram-se consultores completos, capazes de unir técnica, sensibilidade e visão estratégica.



Afinal, a compra de um imóvel é uma das decisões mais significativas da vida — envolve aspectos financeiros, emocionais e práticos que impactam diretamente o bem-estar. Contar com a orientação de um corretor preparado faz toda a diferença.

A avaliação de preço — atualmente um dos maiores desafios — é também uma das principais vantagens oferecidas pelo corretor. Uma precificação bem feita proporciona uma venda rápida e justa, beneficiando tanto o vendedor quanto o comprador. Em um mercado cada vez mais maduro e colaborativo, com constante troca de conhecimento em encontros e eventos regionais, o corretor evolui de intermediário a consultor estratégico, impulsionando negócios mais eficientes e conscientes.

Ao longo desses 15 anos de vivência, vi os corretores se tornarem mais preparados, com domínio técnico, sensibilidade para compreender o cliente e disposição para se atualizar continuamente. Segundo levantamento divulgado por um grande portal do setor imobiliário, 87% dos clientes consideram o corretor importante ou muito importante em uma transação, reconhecendo sua relevância em todas as etapas do processo — da visita ao imóvel até a entrega das chaves.

A crescente presença da tecnologia no setor é de suma importância, apoia e otimiza o trabalho dos corretores no seu dia a dia, entretanto o principal diferencial ainda está no atendimento personalizado, focado no perfil do cliente. Essas características, somadas ao conhecimento adquirido ao longo do tempo, tornam cada profissional único, com sua própria marca. Essa combinação de preparo técnico e humanização gera confiança, aproxima os clientes e fortalece a relação profissional e pessoal.

A jornada de compra de um imóvel é um processo cheio de reflexões, por isso ter ajuda de um corretor de imóveis vai facilitar no planejamento. Crédito: Shutterstock

Não por acaso, o Espírito Santo segue em expansão: os lançamentos imobiliários cresceram mais de 28% no último ano, movimentando bilhões de reais. Para concretizar as oportunidades que o mercado apresenta e para que de fato as pessoas possam realizar o sonho da casa própria é fundamental que o crédito imobiliário esteja cada vez mais acessível com juros atrativos. O crédito é o motor do mercado imobiliário e o principal desafio para o crescimento do setor.

Neste mês em que celebramos o Dia do Corretor de Imóveis, deixo meu reconhecimento a esses profissionais que transformam a realidade do nosso mercado. Mais do que intermediadores, são verdadeiros consultores que conectam sonhos, patrimônio e futuro. Cada corretor, com sua marca única, fortalece o setor imobiliário e o desenvolvimento do nosso Espírito Santo.

