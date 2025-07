Como Viana está se reinventando e deixando de ser uma cidade estigmatizada

Viana, uma cidade marcada por desafios, agora se reinventa diante de um novo olhar: ao invés de temer o julgamento alheio, estamos enfrentando os desafios de frente, transformando nossa realidade e mudando a percepção do passado.



De cidade estigmatizada para um exemplo de emprego, empreendedorismo e desenvolvimento social, Viana está se renovando. O erro de rotular um lugar está sendo corrigido pelo esforço, pela coragem e pela ação positiva que estamos realizando, promovendo uma verdadeira mudança de paradigma.

A saúde de Viana tem sido um dos maiores pilares de nossa administração. O programa Viana Vacinada, com o objetivo de vacinar rapidamente nossa população, foi um marco durante a pandemia. Superamos metas nacionais e até fomos reconhecidos globalmente pelo nosso empenho.

Além disso, somos referência no Programa Previne Brasil, com ações eficazes de saúde preventiva que visam cuidar das pessoas de forma integral e humanizada, garantindo acompanhamento contínuo e evitando doenças antes que se instalem.

Na educação, Viana orgulha-se de ter o melhor Ideb da Grande Vitória, uma conquista que reflete o investimento em infraestrutura escolar, na capacitação dos professores e no preparo dos alunos para um futuro mais promissor. Recentemente, fomos contemplados com o Prêmio Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, cumprindo 100% das condicionantes. Isso demonstra que, apesar dos desafios, estamos oferecendo uma educação pública de qualidade, que abre portas para novas oportunidades.

A segurança de Viana também é uma prioridade. Com o trabalho constante na integração das forças de segurança, investimentos em tecnologia e programas de prevenção à violência, a cidade se destaca com um dos menores índices de violência da Grande Vitória.

A parceria entre a Guarda Municipal, que tem o maior efetivo per capita da Grande Vitória, e as forças policiais tem gerado resultados positivos, promovendo um ambiente de mais tranquilidade e confiança para todos.

O empreendedorismo tem sido fundamental para o nosso crescimento. Fomos reconhecidos pelo Sebrae como uma cidade empreendedora, o que reflete nosso compromisso em criar um ambiente propício para novos negócios. Acreditamos que o melhor programa social é o emprego e, por isso, trabalhamos incansavelmente para criar condições que possibilitem o empreendedorismo, a geração de empregos e a sustentabilidade econômica.

A construção de galpões logísticos, o incentivo à capacitação profissional e a modernização da nossa infraestrutura são exemplos claros de como estamos estimulando o desenvolvimento local.

No setor de turismo, Viana tem se destacado com iniciativas como a criação da Rota do Polo Cervejeiro, a revitalização do ReCentro, a parceria para a revitalização e restauro das igrejas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Ajuda e a promoção de eventos como a Festa do Divino e a Expocervi. Essas ações são parte do nosso esforço para diversificar a economia e gerar novas oportunidades para nossa população.

Viana, prestes a completar 163 anos, está escrevendo uma nova história, e a mudança de percepção é um reflexo do trabalho árduo de nossa gestão e do envolvimento da nossa comunidade. A antiga imagem de uma cidade marcada pelos presídios vai ficando para trás, à medida que avançamos com progresso, união e desenvolvimento.



