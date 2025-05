Viana: o futuro brota de raízes profundas

Viana é uma cidade que nasceu do sonho de um novo começo. Em 1813, famílias vindas das ilhas dos Açores enfrentaram o Atlântico, a incerteza e o desconhecido, trazendo na bagagem a fé, a coragem e a vontade de construir. Eram tempos de grandes desafios, mas também de esperança.



Naquele chão coberto de matas virgens, à beira dos rios Santo Agostinho, Jucu e Formate, os açorianos fincaram os alicerces da nossa cidade. Com trabalho árduo e uma religiosidade que atravessou o oceano, ergueram moradias, cultivaram a terra e construíram a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição — marco espiritual, histórico e cultural do nosso povo.

Foi ali, no coração de Viana, que nasceu também a Festa do Divino Espírito Santo, celebrada pela primeira vez em 1817. Desde então, por 208 anos consecutivos, essa festa se mantém viva — não apenas como uma tradição religiosa, mas como uma verdadeira declaração de identidade. O Divino nos une, nos relembra de onde viemos e reforça aquilo que nos torna únicos: a solidariedade, a fé e a força da coletividade.

Estação de Viana. Crédito: Fernando Madeira

Hoje, como prefeito de Viana, carrego comigo o mesmo espírito visionário daqueles que nos antecederam. Se os açorianos sonharam com um futuro melhor para suas famílias, nós temos a responsabilidade de continuar esse legado, olhando adiante com coragem e inovação. É com esse olhar que demos início ao maior programa de gestão estratégica da história da cidade, em parceria com a Fundação Dom Cabral — uma das dez melhores escolas de negócios do mundo.

Essa nova fase simboliza mais do que modernização da máquina pública. Representa a nossa decisão de planejar com inteligência, agir com eficiência e cuidar das pessoas com responsabilidade. Queremos uma Viana mais humana, mais digital, mais verde. Uma cidade onde saúde, educação, infraestrutura, cultura e desenvolvimento urbano caminhem juntos, com metas claras, baseadas em dados, monitoradas com rigor e executadas com participação.

O presente que estamos construindo tem raízes no passado, mas ramos que apontam para o futuro. A Festa do Divino, símbolo maior do nosso patrimônio imaterial, mostra exatamente isso: ela é tradição viva, e vive porque se transforma, se reinventa e se expande. Este ano, parte da celebração acontecerá no Parque Municipal de Exposições, dando mais espaço e visibilidade à fé do nosso povo, à cultura popular e às expressões artísticas que compõem a alma vianense e, por que não, o Brasil!.

Não se trata de romper com o passado, mas de honrá-lo com novas possibilidades. A história dos açorianos nos inspira a jamais temer o desconhecido. E se eles, com tão pouco, fizeram tanto, o que nos impede — com a tecnologia, o conhecimento e a união que temos hoje — de ir além?

Neste mês de maio, ao celebrarmos a 208ª Festa do Divino Espírito Santo, celebramos também o espírito que move Viana: fé no que nos trouxe até aqui e coragem para seguir ainda mais longe. Que o Divino continue nos iluminando e guiando cada passo dessa jornada.

Porque Viana tem história. Tem presente. E tem um futuro que já começou.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

