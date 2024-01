Como selecionar a escola adequada para o seu filho?

Educar um filho envolve uma série de desafios. Um deles é escolher a escola para que a criança inicie sua trajetória acadêmica. Proximidade de casa ou do trabalho e indicações de familiares e amigos são pontos importantes de se levar em conta, mas não são os únicos aspectos a se considerar, afinal trata-se de selecionar uma instituição para ensinar ao filho os aprendizados necessários para sua formação como ser humano, cidadão e profissional.



É também onde ele conviverá com outros estudantes, professores e profissionais durante muitas horas do dia, sendo o primeiro espaço social de uma criança, ou seja, onde ela aprenderá a viver em sociedade.