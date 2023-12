Inovação e tecnologia

Inteligência artificial agenda consulta e ajuda criança em escola no ES

Municípios do Norte do Estado implementam tecnologias para melhorar vida das crianças e dos adultos

Aracruz investe em tecnologias para atender a moradores e turistas. (Prefeitura de Aracruz/Divulgação)

Em um cenário onde a inovação é a moeda corrente, a inteligência artificial (IA) tem sido protagonista em cidades da Região Norte do Espírito Santo, atuando, principalmente, para reduzir a burocracia, muito conhecida e questionada no setor público.

Em Aracruz, essa tecnologia tem sido explorada em diversas frentes. Alguns setores já colhem os frutos dessa inovação. A Secretaria de Finanças, por exemplo, utiliza a IA pelo WhatsApp para agilizar o atendimento ao contribuinte. “Implantamos um sistema com a atendente chamada Isa, em que o contribuinte consegue de forma rápida tirar dúvidas, emitir guias e obter a segunda via do IPTU”, afirma o secretário da pasta, Geraldo Magela.

O prefeito Dr. Coutinho enfatiza a ampla aplicabilidade da tecnologia, apontando seu potencial para contribuir com questões ambientais, como a gestão de recursos naturais e a previsão de mudanças climáticas. “A inteligência artificial, a cada dia, será mais significativa no serviço público, podendo também otimizar a distribuição de recursos sociais, como programas de assistência, para atender melhor as pessoas de nossa cidade”, pontua.

Dr. Coutinho, prefeito de Aracruz. (Divulgação)

Segundo o procurador-geral da cidade, Thiago Pierote, outra área que tem implementado sistemas inteligentes é a jurídica, contando com ferramentas que auxiliam na elaboração de petições, baseando-se em outros processos semelhantes. “Estamos desenvolvendo ainda um sistema para atendimento ao contribuinte via WhatsApp, criando rotinas de respostas automatizadas que, da mesma forma, vão aprendendo com as perguntas e aprimorando as respostas”, revela Pierote.

Na cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à frente de outro programa, o Inova Aracruz, em parceria com Sebrae, Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região (Amear) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O secretário José Eduardo Azevedo explica que está em andamento o plano para a criação do Marco Legal da Inovação e do Fundo Municipal de Inovação, visando a apoiar projetos de startups, muitas das quais devem explorar os benefícios da IA.

Outro município do Norte capixaba que tem se preocupado em passar por transformação digital é Montanha. A cidade lançou, no início de 2022, o aplicativo Conecta Montanha, que agrega diversos serviços e pode ser usado no celular. É possível agendar atendimentos, pegar nota fiscal eletrônica, acompanhar processos seletivos ou concursos públicos, além de dados sobre coleta de lixo, vacinas e até licitações.

Serviços e informações turísticas de Montanha estão em aplicativo. (Prefeitura de Montanha/ Divulgação)

Também está disponível a solicitação de serviços da Defesa Civil, das áreas de meio ambiente e assistência social. O app ainda fornece informações de turismo e lazer na cidade, como parques, restaurantes, supermercados, hotéis e eventos.

O aplicativo é apenas uma das ações de transformação no município, que em 2021 assinou o compromisso de ser uma Cidade Empreendedora, um programa oferecido pelo Sebrae e que atua em dez eixos: gestão municipal, lideranças locais, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, inclusão produtiva, cooperativismo, inovação e sustentabilidade, marketing territorial e educação empreendedora.

André Sampaio, prefeito de Montanha. (Divulgação)

No Conecta Montanha, a ligação do cidadão com o nosso município funciona 24 horas, sete dias por semana. Por lá, o cidadão pode consultar situações de IPTU, requisição de serviços e, em breve, poderá ter acesso a conteúdos ligados a exames médicos André Sampaio • Prefeito de Montanha

No caso dos atendimentos de saúde, o cidadão poderá verificar a agenda do médico e marcar a consulta. De acordo com o prefeito, uma funcionalidade em estudo é um sistema que usa IA para gerar alertas aos moradores em caso de atraso em exames, consultas e mesmo de vacinas que precisam ser tomadas.

Montanha também tem realizado atividades de interação robótica e noções de programação para alunos da rede pública municipal. “Todas as nossas creches já estão contando com um robô chamado ‘Solzinho’, que interage com as crianças de forma lúdica”, conta, ao acrescentar que a ideia é ampliar as interações com a tecnologia nas escolas. “Logo, teremos plataformas que atuarão em conjunto com alunos para que eles possam entender quais são as suas qualidades e dificuldades, indicando como podem melhorar”, finaliza o prefeito.

Outra iniciativa considerada importante está a sala virtual do empreendedor, criada com a intenção de agilizar a abertura de empresas, ajudar na contratação de crédito e no fornecimento de consultorias.

Kit de robótica escolar chega a Montanha para atividades com as crianças. (Tatya Luschyk/ Freepik)

Em Linhares, a segurança virou assunto prioritário para receber investimentos de inovação. A prefeitura está instalando câmeras que se conectam ao Centro Integrado de Monitoramento e Inteligência. Os equipamentos transmitem em tempo real tudo o que acontece nas 24 horas do dia. Os agentes conseguem ver imagens fixas, solicitar movimentações laterais e giros de 360 graus, além de contar com zoom com capacidade de aproximação de dois quilômetros.

As imagens são de alta resolução e auxiliam em investigações policiais, acompanhamento de manifestações, shows e situações de acidente de trânsito. “A inovação está na atitude. É a conversa que faz a roda girar. E esse é um movimento atrativo, que cria uma cultura de inovação, de pensar fora da caixa. É a fórmula do sucesso, e estamos nesse caminho, conectando Academia com o setor produtivo, com as entidades corporativas e com a Prefeitura de Linhares”, explica o prefeito Bruno Marianelli.

Movimentação em Linhares é vigiada por câmeras inteligentes. (Felipe Reis/ Prefeitura de Linhares/ Divulgação)

O setor de marcação de consultas médicas também mudou na cidade, tornando-se digital, assim como os processos que deixaram de ser em papel. As matrículas nas escolas também passaram a ser pela internet, evitando filas. Em breve, a proposta é levar conexão gratuita para os espaços de lazer. “Não podemos perder essa janela de oportunidade. A inovação, a transformação digital e o conhecimento científico e tecnológico vão agregar valor aos produtos e serviços mais demandados pela sociedade”, comenta Marianelli.

Bruno Marianelli, prefeito de Linhares. (Prefeitura de Linhares/ Divulgação)

Linhares também estabeleceu recentemente a Secretaria de Modernização, uma novidade que permitirá o crescimento tecnológico do município. Uma das inovações trazidas pela nova pasta é o aplicativo Linhares Digital, que oferece serviços e informações para os cidadãos de forma mais eficiente e ágil. “Quem quiser comprar um terreno poderá consultar informações sobre o imóvel diretamente no aplicativo, agilizar a documentação. Se a intenção for abrir um empreendimento, poderá consultar sobre os tipos de negócios permitidos na região”, afirma o secretário de Modernização, Jobis Buffon.

