Viver é um ato complexo e profundo, e as pessoas nunca refletem tanto sobre isso como quando diante da proximidade da morte. Em uma sociedade que exalta a juventude, a saúde e o sucesso, a vulnerabilidade que surge com a chegada de uma doença incurável ou com o envelhecimento parece um tema proibido. Ainda assim, é exatamente nesse momento que se revela uma das questões mais essenciais da existência: como podemos viver plenamente até o fim?



Os cuidados paliativos oferecem uma resposta sensível e necessária a essa pergunta. Eles vão além de um conjunto de técnicas médicas; são uma abordagem que exige qualificação e coloca a pessoa no centro, reconhecendo sua dignidade e particularidades. Afinal, viver com qualidade não se limita aos períodos em que somos saudáveis ou produtivos, mas também abrange aqueles nos quais a fragilidade nos leva a refletir sobre o que realmente importa.