Cuidados paliativos não significam o fim da vida

De acordo com a publicação Atlas de Cuidados Paliativos da Aliança Mundial de Cuidados Paliativos e da Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente, 56 milhões de pessoas em todo o mundo necessitam desses cuidados, com 25 milhões delas próximas ao término da vida. Prevê-se que a demanda por esses serviços possa dobrar até 2060.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), esses cuidados são eficazes na redução da dor em mais de 90% dos pacientes com câncer, por exemplo, destacando a importância do acesso oportuno a esses serviços.

Apesar das iniciativas locais no Espírito Santo para promover os cuidados paliativos, ainda existem desafios no acesso para todos os pacientes necessitados. As instituições de saúde estão empenhadas em integrar esses cuidados em suas práticas, reconhecendo a relevância de uma abordagem abrangente na assistência a pacientes com doenças graves ou terminais.