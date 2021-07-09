Como os apps de delivery cuidam dos seus dados pessoais?

Brechas em apps de delivery permitem divulgação de dados dos clientes sem autorização Crédito: Freepik

Só de imaginar que seus dados podem vazar já dá uma preocupação, não é? Afinal, existem informações que são coletadas sem nem mesmo sabermos. Porém, isso tende acabar com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor no último mês de setembro. Ela garante ao usuário o total controle sobre os seus dados. Assim, os impactos são vários, nos fazendo pensar na LGPD nos aplicativos.

Ter um aplicativo próprio adaptado à LGPD deve ser uma das prioridades das empresas para manter um sistema atualizado e mais seguro. Ter em mente todas as exigências da lei e os meios para estar de acordo com elas é o primeiro passo para entender qual é a melhor solução disponível para esse fim.

Nesse sentido, algumas mudanças serão necessárias para que todos os canais de vendas on-line estejam de acordo com o previsto por lei. Entre essas mudanças, há diversos detalhes que evitarão muitos problemas futuros para qualquer negócio.

O armazenamento de dados, extremamente importante para todo o processo de contato com os clientes, não é proibido. Contudo, deverá seguir alguns protocolos, que servirão como proteção para os dois lados desse relacionamento, sobretudo para os aplicativos de entrega, que tendem a ter contato com os clientes constantemente.

Pela legislação, o tratamento de dados pessoais deve obedecer, entre outros, ao princípio da necessidade, ou seja, a coleta de dados pessoais deve ser restrita ao que realmente é necessário para a realização da finalidade pretendida. Isso faz com que dados pessoais não pertinentes à ocasião de tratamento sejam mantidos fora do processo, de certa forma, zelando pelo sigilo dessas informações.

É dentro desse contexto que acende o alerta para os aplicativos de delivery. O primeiro questionamento é: os entregadores precisam ter acesso ao CPF do cliente para realizar a entrega?

Os grandes aplicativos de entrega anexam junto à embalagem – na parte externa - uma fatura com os itens do pedido, a forma de pagamento e alguns dados pessoais do cliente, como nome completo, CPF, endereço e telefone.

Estamos aqui diante de um possível incidente de segurança, como uma utilização indevida ou até mesmo uma divulgação não autorizada de dados pessoais.

O CPF é necessário para a realização da transação com a empresa, mas não é pertinente que o entregador tenha acesso a ele, pois tal dado pessoal não guarda relação com o desempenho da função.