Paulo Vitor Faria da Encarnação
Autor(a) Convidado(a)
É advogado, mestre em Direito Processual (Ufes)

Como evitar problemas na compra de imóveis

Por trás do sonho da casa própria ou de um bom negócio, existem riscos jurídicos que podem trazer dores de cabeça e prejuízos. Com alguns cuidados simples é possível evitar armadilhas e garantir mais segurança

Publicado em 09/09/2025 às 14h46

Comprar um imóvel é um dos maiores investimentos que uma pessoa pode fazer. Mas, por trás do sonho da casa própria ou de um bom negócio, existem riscos jurídicos que podem trazer dores de cabeça e prejuízos. Com alguns cuidados simples — e apoio profissional — é possível evitar armadilhas e garantir mais segurança.

Contrato sob medida, não modelo pronto

O contrato deve refletir fielmente o que foi negociado: prazos, formas de pagamento, penalidades e condições específicas. Usar modelos genéricos encontrados na internet pode deixar de fora pontos importantes e abrir brechas para interpretações contrárias. Um bom contrato, feito sob medida, protege ambas as partes e reduz as chances de disputa judicial.

Checar quem está vendendo

Antes de fechar negócio, é essencial confirmar se o vendedor é realmente dono do imóvel e se tem direito de vendê-lo. Isso se faz com a matrícula atualizada no cartório, que mostra a titularidade e se há dívidas ou restrições. Compras de imóveis de heranças não partilhadas, por exemplo, sem autorização judicial, podem ser anuladas.

Regularidade da construção

Não basta ter escritura e registro. O imóvel precisa estar regularizado na prefeitura, com documentos como o Habite-se e a averbação da construção. Sem isso, podem haver problemas para obter financiamento ou revender o bem no futuro. Também é preciso verificar se o uso do imóvel está de acordo com o zoneamento da região.

A “ficha” do vendedor

Além da propriedade, é fundamental saber se o vendedor tem dívidas que possam levar à penhora do bem. Certidões cíveis, fiscais e trabalhistas ajudam a comprovar que não há ações em andamento que ameacem a transação. Em casos de dívidas tributárias, a lei presume fraude mesmo que o comprador aja de boa-fé.

Compra e venda de imóveis
Compra e venda de imóveis. Crédito: Shutterstock

Assessoria jurídica: investimento, não custo

Ter um advogado especializado acompanhando a negociação é o caminho mais seguro. Ele verifica documentos, identifica riscos e ajuda a negociar cláusulas que protejam o comprador. O custo dessa assessoria costuma ser muito menor que o prejuízo de um processo judicial ou da perda do imóvel.

Prevenir é mais barato que remediar

A compra de um imóvel não é apenas a assinatura de um papel: é uma operação que envolve direitos, deveres e riscos. Adotar um roteiro de verificação e contar com apoio técnico é a melhor forma de transformar o sonho da casa própria em realidade — sem surpresas desagradáveis.

