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Victor de Castro

Artigo de Opinião

É CEO da Alfaiataria de Ideias e Fundador do Exagerado
Victor de Castro

Como as lojas físicas podem competir com os preços da internet?

As lojas físicas ainda têm expressão. Mas perdem no preço, fator decisivo para fechar a compra. Os lojistas se questionam qual a solução para liquidar o estoque que fica e competir com o preço da internet
Victor de Castro
É CEO da Alfaiataria de Ideias e Fundador do Exagerado

Públicado em 

18 abr 2024 às 11:32
Exagerado
Exagerado, evento de varejo capixaba Crédito: Pedro Oliver/Divulgação
O mercado de varejo sofre muitas mudanças constantemente. Isso inclui as estratégias de venda. Com a internet, muito se questionou sobre o fim das lojas físicas. Isso não aconteceu, mas fez com que os lojistas usassem a criatividade e se reinventassem. A questão voltou à tona durante a pandemia de 2020, quando nenhuma loja física podia ficar aberta. Quatro anos depois, mais uma vez a criatividade provou ser a grande força do empresário do mercado varejista e fez com que as lojas físicas permanecessem.
É claro que o e-commerce tem seu poder. O Brasil é o nono país com o maior mercado de roupas e acessórios do mundo. Apesar de comprar majoritariamente online, as lojas físicas ainda têm expressão por aqui. Mas perdem no preço, fator decisivo para fechar a compra. Então, os lojistas se questionam qual a solução para liquidar o estoque que fica e competir com o preço da internet. A resposta é a cultura “low price” e, claro, muita criatividade.
Essa cultura consiste em colocar o preço mais baixo possível com o intuito de liquidar o estoque parado que está ocupando espaço, liberando para a chegada de novas coleções. Isso funciona graças a taxa de sobre estoque, uma taxa de produtos que não é vendido por inúmeros motivos. No mercado da moda, isso pode variar entre 20% e 25%, ou seja, de 100 produtos expostos, 20 voltarão para o estoque, porque mudou a estação, a moda passou ou está perecendo. Mas as vendas dos outros 80 produtos já cobriram os custos da coleção e agora resta retirar o que sobrou.

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Eventos de varejo que trabalham com essa cultura são soluções viáveis para lojistas que precisam renovar o estoque e para os consumidores que querem comprar barato sem perder a capacidade de sentir a peça, algo impossível na compra online. O Exagerado, evento de varejo capixaba, foi pensado exatamente para solucionar essas questões e ainda promover entretenimento e experiências, levando pessoas diferentes para conhecer o produto exposto com que, em condições normais, jamais teriam contato.
É claro que daqui um tempo o varejo precisará se reinventar mais uma vez. Uma nova geração ganhará poder de compra, uma nova tecnologia surgirá, uma notícia bombástica vai mexer na economia… e mais uma vez quem vai separar o joio do trigo é a criatividade e o preço competitivo.

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