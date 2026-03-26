Como a OAB-ES chega aos 94 anos?

“Sem advocacia não há justiça, e sem justiça não há democracia.” A reflexão de Francesco Carnelutti, um dos grandes pensadores do Direito, ajuda a responder à pergunta que marca este momento: como a OAB-ES chega aos seus 94 anos? Chega com história, mas, sobretudo, com atuação efetiva. Chega presente, diariamente, na defesa das prerrogativas da advocacia, no fortalecimento das instituições e na proteção da sociedade, que encontra no advogado um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito.

É com esse olhar voltado à sociedade que reafirmamos nosso compromisso social por meio de ações concretas que ultrapassam o universo jurídico. Iniciativas como a caminhada Todos por Elas reuniram instituições públicas e sociedade civil em defesa das mulheres, reforçando a importância da proteção feminina e do enfrentamento da violência de gênero.

Essa mobilização se estendeu também aos gramados, com a campanha realizada durante o Capixabão, levando essa mensagem a espaços de grande alcance e engajamento popular e consolidando o papel da OAB-ES como agente ativo na promoção da cidadania.

Sede da OAB-ES. Crédito: Divulgação

Também chegamos a este marco olhando para frente e entregando resultados concretos, com atenção às necessidades reais da advocacia. Nesse sentido, ampliamos significativamente a rede de convênios da OAB-ES, firmando parcerias com instituições de ensino, empresas de tecnologia, plataformas jurídicas e serviços essenciais. Esses acordos garantem benefícios como capacitação, certificação digital, soluções tecnológicas e apoio financeiro, com impacto direto na rotina profissional.

Ao mesmo tempo, inauguramos o parlatório virtual no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, garantindo mais agilidade, segurança e respeito ao exercício profissional. Também avançamos no combate às fraudes digitais com a aprovação de um novo marco legal que tipifica o crime de falso advogado e amplia a segurança no ambiente eletrônico do Judiciário. Fortalecemos, ainda, o diálogo institucional, como na visita do conselheiro do CNJ, Marcelo Terto, que destacou a importância de ouvir a advocacia, especialmente no interior.

Essas iniciativas caminham ao lado de melhorias estruturais e da valorização da advocacia, contando com o apoio dos integrantes das comissões temáticas da OAB-ES, que atuam em prol do coletivo. Nesse contexto, ampliamos os parlatórios em unidades prisionais, reduzindo filas e melhorando as condições de trabalho, e investimos em inovação com o banco de laudos técnicos, que amplia o acesso à informação.

Também avançamos na proteção da classe, com legislação específica para advogados em situação de violência, mostrando que a OAB-ES chega aos 94 anos não apenas celebrando sua história, mas construindo o futuro da advocacia e da sociedade capixaba.

Seguimos avançando também na valorização da advocacia no cotidiano. Conquistamos o atendimento prioritário em repartições públicas, garantindo mais respeito ao exercício profissional, e lançamos o Selo Promove Mulheres Advogadas, incentivando práticas que ampliam a presença feminina e tornam o ambiente jurídico mais justo e inclusivo.

Reforçamos, ainda, o compromisso com a estrutura da classe, com a reforma completa da Subseção de Vila Velha para oferecer mais qualidade, conforto e eficiência aos serviços prestados à advocacia e a nova sede da Subseção da Serra, com estrutura ampliada e mais moderna, contendo escritórios coletivos, auditório maior e área de coworking para a advocacia.

Também investimos em ferramentas que aproximam a advocacia da modernidade e da eficiência. Implantamos melhorias no Balcão Virtual do TJES, com mecanismos de avaliação que estimulam a qualidade do atendimento, e inauguramos uma sala de apoio em frente ao Tribunal, oferecendo um ponto de suporte essencial para a rotina profissional.

Ao mesmo tempo, ampliamos a presença da Ordem no interior e fortalecemos o diálogo com as Subseções, entendendo que uma advocacia forte se constrói de forma descentralizada, ouvindo e atendendo às diferentes realidades.

O olhar para o futuro também passa pela formação e pelo cuidado com quem está começando. Com o START OAB, ampliamos o acesso à qualificação, reunindo cursos, serviços e parcerias que apoiam a jovem advocacia desde os primeiros passos. Nesse caminho, ecoa o pensamento de Norberto Bobbio, jurista e filósofo político italiano e um dos pensadores mais influentes do século XX, que lembrava que “a democracia é a sociedade dos cidadãos”.

É a partir dessa compreensão que reafirmo o compromisso da OAB-ES com um diálogo probo, ético e transparente junto às instituições públicas e privadas, fortalecendo relações baseadas no respeito e na responsabilidade e contribuindo para resgatar a credibilidade da Ordem perante a sociedade capixaba.

É por isso que seguimos trabalhando: para que cada advogado e cada advogada tenham condições reais de exercer seu papel e, assim, fortalecer a justiça. Chegamos aos 94 anos com a certeza de que nossa história continua sendo escrita todos os dias, com trabalho, diálogo e compromisso com a sociedade capixaba.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais