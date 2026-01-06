Eduardo Araújo
Como a crise venezuelana afeta a política externa do Brasil?

O ponto de atenção é o precedente que esse tipo de ação estabelece para o funcionamento da ordem internacional. Países que não dispõem de poder militar dependem mais de regras do que de força para proteger seus interesses

captura do presidente venezuelano pelos Estados Unidos recoloca no centro do debate um princípio básico da política internacional: a soberania dos Estados. Desde o pós-guerra, o uso da força entre países é tratado como exceção, limitado a situações muito específicas.

Quando uma potência age fora desse enquadramento, o episódio deixa de ser apenas um caso isolado e passa a enfraquecer o sistema de regras criado justamente para conter o recurso à força. É esse deslocamento do excepcional para o aceitável que torna a crise venezuelana relevante para o Brasil.

O governo americano justificou a ação com dois argumentos principais. O primeiro é de segurança, associado ao combate ao narcotráfico. O segundo é de natureza humanitária e migratória. Relatórios de órgãos da ONU descrevem um padrão prolongado de repressão política, com prisões arbitrárias e censura à imprensa, além de um colapso social que empurrou milhões de venezuelanos para fora do país. Diante desse quadro, é compreensível que parte da opinião pública veja a prisão de Maduro como uma possível saída para um impasse que se arrasta há anos.

A questão central, no entanto, é saber se a ação americana se explica apenas por segurança e preocupação humanitária. Em entrevista à imprensa, o presidente americano afirmou que a transição permitiria fazer o petróleo venezuelano “voltar a fluir”, sinalizando o acesso de empresas dos Estados Unidos às reservas do país. Além disso, mencionou o risco de presença de potências extra-hemisféricas na região, ao tratar da aproximação da Venezuela com China e Rússia, citando acordos recentes de financiamento e cooperação militar.

Essa ênfase na defesa de interesses estratégicos dos Estados Unidos na América Latina remete à Doutrina Monroe, formulada no início do século XIX. A narrativa dessa política externa sustenta que a presença de potências extra-hemisféricas na região legitimaria uma reação mais assertiva de Washington. Esse argumento voltou a aparecer na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, divulgada no último mês de novembro. Além disso, a Colômbia foi mencionada em declarações públicas, sugerindo que o enquadramento aplicado ao caso venezuelano pode extrapolar para outros países.

O ponto de atenção é o precedente que esse tipo de ação estabelece para o funcionamento da ordem internacional. Países que não dispõem de poder militar comparável ao das grandes potências dependem mais de regras do que de força para proteger seus interesses. A soberania funciona, nesse contexto, como um seguro institucional que reduz incerteza e limita arbitrariedades. Quando esse princípio é relativizado, o ambiente no qual países médios operam torna-se menos previsível e mais arriscado.

Como lembrava Lord Palmerston, chanceler britânico no século XIX, “Estados não têm amigos permanentes, têm interesses permanentes”. Para o Brasil, isso significa que a defesa da soberania, das regras e do multilateralismo não é um gesto simbólico de oposição a países. É uma forma pragmática de ampliar margem de negociação, proteger interesses e preservar influência na América Latina.

