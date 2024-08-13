Cirurgia plástica: por menos padrão e mais autenticidade

A cirurgia plástica ocupa um espaço crescente no imaginário coletivo, muitas vezes associada à busca por padrões de beleza idealizados e, frequentemente, inalcançáveis. A influência das redes sociais na propagação dessas referências de beleza é inegável, mas é essencial analisarmos de forma mais profunda a relação entre estética, autenticidade e os reais benefícios das intervenções cirúrgicas que visam melhorar a aparência física.

Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil segue ocupando uma posição de destaque no ranking mundial de cirurgias plásticas. Em 2022, o Brasil foi responsável por 8,9% de todos os procedimentos estéticos realizados globalmente, ocupando a segunda posição no total de intervenções e a primeira posição em cirurgias plásticas, especificamente.

Esses números refletem um desejo coletivo por mudanças físicas que, em muitos casos, são movidas pela busca por uma aparência ditada por tendências temporárias. Contudo, é vital lembrar que a cirurgia plástica não é meramente uma ferramenta para replicar padrões, mas pode ser uma poderosa aliada na promoção da naturalidade e da autenticidade.

Cirurgia plástica Crédito: Reprodução/Freepik

A ideia de que a cirurgia plástica é sinônimo de artificialidade é um equívoco e precisa ser desconstruída. Isso porque muitas pessoas buscam esses procedimentos não para se transformarem em uma versão padronizada de beleza, mas para se sentirem mais confortáveis sendo quem são.

Um levantamento realizado pelo Ibope em 2021 revelou que 62% dos brasileiros que recorreram à cirurgia plástica o fizeram para corrigir algo que os incomodava há muito tempo, e não necessariamente para aderir a um padrão de beleza.

É importante destacar que as redes sociais, embora frequentemente culpadas pela padronização estética, também podem ser uma plataforma para a valorização da diversidade. Entre os inúmeros perfis que exaltam padrões inatingíveis, existem aqueles que celebram a singularidade e a diversidade corporal. Esses espaços são essenciais para promover a aceitação e a valorização de todos os corpos e rostos, mostrando que a beleza verdadeira reside na autenticidade.

No entanto, a pressão por uma aparência perfeita, exacerbada pelas redes sociais, pode levar a consequências psicológicas graves. Estudos realizados pela Associação Americana de Psicologia indicam que a insatisfação corporal é uma das principais causas de ansiedade e depressão entre jovens. Esse dado acende um alerta sobre a necessidade de um discurso mais equilibrado e saudável acerca da estética.

A cirurgia plástica, quando realizada com responsabilidade e ética, pode ser uma ferramenta poderosa para a autoestima e o bem-estar. O desafio reside em distinguir entre o desejo por autoconfiança e a pressão para conformar-se a um ideal imposto. Os profissionais da área têm um papel fundamental em orientar seus pacientes, promovendo resultados que respeitem a individualidade e as características naturais de cada pessoa.