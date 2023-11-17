Cirurgia plástica: como escolher o médico, tendências e novas tecnologias

Cirurgia plástica não envolve só questão estética, também é sobre saúde Crédito: Shutterstock

Você já teve ou tem vontade de fazer uma cirurgia plástica? Tem ideia do que levar em conta na hora de escolher o médico de confiança? É preciso lembrar que cirurgia plástica não envolve só questão estética, também é sobre saúde. Por isso, é importante considerar que o procedimento não faz milagre.

É o que explica o cirurgião plástico Ariosto Santos, que há mais de 40 anos atua no segmento. De acordo com ele, o alinhamento entre médico e paciente no começo de tudo é fundamental para entender quais são as expectativas e quais podem ser alcançadas por meio da cirurgia.

“É preciso ter cuidado na hora de escolher o profissional, saber se ele opera em um lugar adequado e se ele tem uma equipe bem preparada”, observa Ariosto Santos.

São muitos fatores que envolvem a decisão de fazer uma cirurgia plástica. E Ariosto faz um alerta: não é só pegar uma imagem na internet e levar no consultório para ter o mesmo resultado. Cada caso é um caso e deve ser analisado em suas especificidades.

Assista ao vídeo abaixo e confira a entrevista na íntegra sobre o assunto.

Tecnologias

A tecnologia avança tão rápido na Medicina e é claro que as vantagens também são percebidas na área da cirurgia plástica. Atualmente, o mercado conta com equipamentos de ponta que garantem resultados ainda mais naturais, logo, mais satisfatórios.

Um exemplo é um aparelho que atua com o microagulhamento fracionado, um grande aliado da cirurgia plástica. “O equipamento provoca uma retração da pele, uma acomodação da pele após a retirada de uma gordura, de uma lipoaspiração, por exemplo”, explica o cirurgião plástico Ariosto Santos.

Confira no vídeo abaixo a entrevista na íntegra sobre o assunto.

Longevidade natural

Uma tendência que ganhou espaço na área da cirurgia plástica é a naturalidade. Ou seja, procedimentos que respeitam as características pessoais de cada um.

“Na cirurgia da face as pessoas não buscam por exageros. Geralmente, trabalhamos os planos profundos para sustentar a face, com cicatrizes menores”, exemplifica o cirurgião plástico Ariosto Santos.

De acordo com ele, as próteses mamárias que já fizeram muito sucesso hoje não são as únicas soluções disponíveis. Uma alternativa tem sido usar o próprio tecido da mama para ter um resultado ainda mais natural.

No vídeo abaixo, Ariosto Santos dá mais detalhes sobre essa tendência.