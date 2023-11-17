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Cirurgia plástica: como escolher o médico, tendências e novas tecnologias

O cirurgião plástico Ariosto Santos explica como escolher o médico para fazer a cirurgia dos sonhos, quais as principais tendências da especialidade e as tecnologias que chegaram para trazer resultados ainda mais satisfatórios
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 nov 2023 às 15:51

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 15:51

Cirurgia plástica não envolve só questão estética, também é sobre saúde
Cirurgia plástica não envolve só questão estética, também é sobre saúde Crédito: Shutterstock
Você já teve ou tem vontade de fazer uma cirurgia plástica? Tem ideia do que levar em conta na hora de escolher o médico de confiança? É preciso lembrar que cirurgia plástica não envolve só questão estética, também é sobre saúde. Por isso, é importante considerar que o procedimento não faz milagre.
É o que explica o cirurgião plástico Ariosto Santos, que há mais de 40 anos atua no segmento. De acordo com ele, o alinhamento entre médico e paciente no começo de tudo é fundamental para entender quais são as expectativas e quais podem ser alcançadas por meio da cirurgia.
“É preciso ter cuidado na hora de escolher o profissional, saber se ele opera em um lugar adequado e se ele tem uma equipe bem preparada”, observa Ariosto Santos.
São muitos fatores que envolvem a decisão de fazer uma cirurgia plástica. E Ariosto faz um alerta: não é só pegar uma imagem na internet e levar no consultório para ter o mesmo resultado. Cada caso é um caso e deve ser analisado em suas especificidades.
Assista ao vídeo abaixo e confira a entrevista na íntegra sobre o assunto.

Tecnologias

A tecnologia avança tão rápido na Medicina e é claro que as vantagens também são percebidas na área da cirurgia plástica. Atualmente, o mercado conta com equipamentos de ponta que garantem resultados ainda mais naturais, logo, mais satisfatórios.
Um exemplo é um aparelho que atua com o microagulhamento fracionado, um grande aliado da cirurgia plástica. “O equipamento provoca uma retração da pele, uma acomodação da pele após a retirada de uma gordura, de uma lipoaspiração, por exemplo”, explica o cirurgião plástico Ariosto Santos.
Confira no vídeo abaixo a entrevista na íntegra sobre o assunto.

Longevidade natural

Uma tendência que ganhou espaço na área da cirurgia plástica é a naturalidade. Ou seja, procedimentos que respeitam as características pessoais de cada um.
“Na cirurgia da face as pessoas não buscam por exageros. Geralmente, trabalhamos os planos profundos para sustentar a face, com cicatrizes menores”, exemplifica o cirurgião plástico Ariosto Santos.
De acordo com ele, as próteses mamárias que já fizeram muito sucesso hoje não são as únicas soluções disponíveis. Uma alternativa tem sido usar o próprio tecido da mama para ter um resultado ainda mais natural.
No vídeo abaixo, Ariosto Santos dá mais detalhes sobre essa tendência.
Para saber mais sobre o universo da cirurgia plástica, acesse o Instagram @drariostosantos e fique por dentro de todas as novidades.

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Saúde Estética Cirurgia plástica
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